俳優で歌手の木村拓哉（53）が5日、パーソナリティーを務めるTOKYO FM「木村拓哉 Flow」（日曜前11・30）に出演。とっさにリップクリームを借りて“間接キス”をしたことがある共演者との秘話について語った。

この日は7月のマンスリーゲストに俳優の竹中直人（70）を迎えての初放送。2人は木村が主演した2003年のTBS系人気ドラマ「GOOD LUCK!!」で共演しており、木村が若手パイロットの新海元、竹中が機長の内藤ジェーンを演じた。

冒頭で「いやぁ〜！お会いできてうれしいな！」と声を弾ませる木村。意外なことに「GOOD LUCK!!」後はドラマなどでの共演が全くなかったそうで、竹中が「避けられてるんじゃないかと思うぐらいに」と口にすると、木村が「避けてますよ。…嘘ですよ！避けるわけないじゃないですか！」と大笑いするなど、和やかなムードで始まった。

そして、話題は木村がサプライズ出演したライブの話に。

竹中は「（忌野）清志郎の追悼ライブで、野音で。その時に俺は凄く覚えてるのは、サプライズで、ゲストで拓哉、来てくれたでしょ？その時に“竹中さん、リップ持ってる？”って言われて。“あっ、持ってるけど？”“ちょっと貸して”つって」と木村が先輩である竹中にリップクリームを貸してほしいと唐突に言ってきたことを楽しそうな声で回想した。

急なぶっこみに大笑いの木村。竹中は「俺のリップを堂々と使ったっていう。凄い印象に残ってるけど。いいのかよ！と思って。そんな人、初めて見たー！と思って。そんな信頼感あったかな、人の唇に？…と思って」と続ける最中も木村は笑いが止まらなかった。

ようやく口を開いた木村は「でも…なんだろ。凄い緊張したんすよ。緊張して。口もなんか、口の中も、水をいくら飲んでもなんかカラカラで。もう、そうそうたる大先輩の方が今からご一緒するっていうのも分かってたし。ボスの追悼ライブっていうのもあったんで。やべっ！どうしよう、でも今から自分行くし…っていう時に。もう口の中がカラカラだと思ってたら表面まで出てきて。もう唇カッサカサになったんですよ。で、どんだけ自分でペロペロペロペロしてもあっという間に水分がシュッと蒸発するぐらいの緊張で。これヤッバイなと思ってたら“あっ！竹中さんいる！”と思って。試しに“リップ持ってます？”って言ったら“あるよ”って言って出してくれて。“すみません！”って言って、もうなんのちゅうちょ、抵抗もなくお借りしたの覚えてます」と懐かしそうに語った。

これには竹中も「その瞬間、心にずっと残ってる」とうれしそうな声。「ほんとですか？」という木村に「なんか、とてもスペシャルな瞬間だった」と木村との“間接キス”を喜んでいた。