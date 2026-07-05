新婚デュア・リパ＆カラム・ターナー、ロマンティックなハネムーンフォトを振り返り！
ロンドンの役所で民事婚を挙げた後、イタリア・シチリア島で豪華な結婚式＆披露宴を行ったデュア・リパ＆カラム・ターナー。2度目の挙式後は、そのままイタリア国内に留まり夫婦としての新生活を祝っていたようだ。二人のロマンティックなハネムーン写真を振り返り！
【写真】豪華なバスタブ、ベッドにダイブ、水着でくつろぐ姿も！
現地時間6月26日にインスタグラムを更新したデュアは、「ロードトリップ中」とキャプションと付けて、ラグジュアリーな旅の写真をシェア。クラシカルなホテルのベッドの上で、カプチーノのカップを片手に寝転んで本を読む姿や、お風呂でバブルに包まれるリラックス写真、メタリックなビキニで太陽を浴びる姿やカラムとの2ショットを公開した。
また、ハネムーン中もトレーニングは欠かさなかった模様。スポブラ＆レギンスでダンベルと写る姿をシェアしたほか、イタリアの美しい景色やおいしそうな食事の数々を披露。映画館でイタリア映画『自転車泥棒』も鑑賞したようだ。
続いて、「地上の楽園」と添えられた投稿では、ビキニの上にイタリア・セリエAのSSCナポリのユニフォームを重ねたルックや、ローマの観光名所パンテオン前で撮影したカラムとの2ショット、ビキニ姿のデュアと食事の写真、美しい風景に加え、左手に結婚指輪が光るカラムの姿もシェアされた。
ファンからは「Omggg」「ハネムーンの一分一秒を楽しんで！」「ハッピーワイフ、ハッピーライフ（妻がハッピーなら万事ハッピー）」「史上最高にキュートな二人」などとコメントが寄せられている。
デュアとカラムは2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露した後、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。二人は5月31日に民事婚を行った後、6月6日にシチリアで豪華結婚式を挙行。2度目の挙式には、エルトン・ジョン、マーク・ロンソン、ジョー・アルウィン、グレース・ガマー、チャーリーXCX、ドナテラ・ヴェルサーチ、サイモン・ポルト・ジャックムスらが駆け付けたとみられる。
なお二人はすでにハネムーンを終えているようで、現地時間6月30日にはニューヨークでスタジオに向かうデュアの姿がキャッチされている。
引用：「デュア・リパ」Instagram（＠dualipa）
【写真】豪華なバスタブ、ベッドにダイブ、水着でくつろぐ姿も！
現地時間6月26日にインスタグラムを更新したデュアは、「ロードトリップ中」とキャプションと付けて、ラグジュアリーな旅の写真をシェア。クラシカルなホテルのベッドの上で、カプチーノのカップを片手に寝転んで本を読む姿や、お風呂でバブルに包まれるリラックス写真、メタリックなビキニで太陽を浴びる姿やカラムとの2ショットを公開した。
続いて、「地上の楽園」と添えられた投稿では、ビキニの上にイタリア・セリエAのSSCナポリのユニフォームを重ねたルックや、ローマの観光名所パンテオン前で撮影したカラムとの2ショット、ビキニ姿のデュアと食事の写真、美しい風景に加え、左手に結婚指輪が光るカラムの姿もシェアされた。
ファンからは「Omggg」「ハネムーンの一分一秒を楽しんで！」「ハッピーワイフ、ハッピーライフ（妻がハッピーなら万事ハッピー）」「史上最高にキュートな二人」などとコメントが寄せられている。
デュアとカラムは2024年1月に交際が発覚し、同年末に婚約の噂が浮上。翌年2月にデュアがインスタグラムで婚約指輪を披露した後、英版VOGUE誌7月号のインタビューで正式に婚約を公表した。二人は5月31日に民事婚を行った後、6月6日にシチリアで豪華結婚式を挙行。2度目の挙式には、エルトン・ジョン、マーク・ロンソン、ジョー・アルウィン、グレース・ガマー、チャーリーXCX、ドナテラ・ヴェルサーチ、サイモン・ポルト・ジャックムスらが駆け付けたとみられる。
なお二人はすでにハネムーンを終えているようで、現地時間6月30日にはニューヨークでスタジオに向かうデュアの姿がキャッチされている。
引用：「デュア・リパ」Instagram（＠dualipa）