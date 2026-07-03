野木亜紀子氏、佐藤二朗めぐる報道踏まえ“映像制作現場”での「一般的な話」記す 橋本愛へのバッシングに警鐘「筋違いです」
脚本家の野木亜紀子氏が3日、自身のXを更新。『文春オンライン』『週刊文春』で、フジテレビ4月期の連続ドラマ『夫婦別姓刑事』の撮影をめぐって、主演の佐藤二朗が共演した橋本愛に対するハラスメント行為があったと報じたことを受け、私見を述べた。
【写真】佐藤二朗の反論投稿、コメントは2000件超え…
野木氏は「俳優バッシングがあまりに加熱しており（※原文ママ）、一俳優が負うべきではないことまで非難されているので見ていられない。私は本作品とは無関係のフリーランス脚本家ですが、業界の片隅にいる人間として少々知見を述べます。※いまの時点でテレビ局と男性俳優事務所から声明が出ており、それら内容はある程度事実だと勘案した上での話です。文春に書かれていることを男性俳優側は否定していますし、私はそこをジャッジする立場にありません。以下はあくまで私が知る限りの、映像制作現場における一般的な話です」と前置き。
その上で「トラウマという言葉が先行しているせいで話がこじれているけれど、トラウマ関係なく、「台本にない、アドリブでの身体接触は事前に言ってほしい」と役者が言うのは現代において特段珍しい話ではない。（今は演劇のワークショップでも身体接触については事前に説明することが多い）。ドラマや映画において、夫婦だから接触しないといけないかというと、それは作品の設定と解釈次第。台本にないアドリブなのであれば、その接触が本当に必要かどうかをジャッジするのは演出（監督）の領分。役者のアドリブを優先するとしたら、一回目はともかく、共演相手から意見を受けたら対応が必要で、双方の芝居の許容範囲を探って現場をまとめるのは演出とプロデューサーの仕事」とした。
続けて「接触禁止！ではなく、肩と腕はOKで他は相談となったのだし、「肩と腕以外の接触は事前に相談する」程度のレギュレーションで女優失格だというのなら、世界中の多くの女優が失格になってしまう。レギュレーションがなくても、体に触っていいか事前に相手に確認する男性俳優もたくさんいる。女性に限らず、NG項目がある男性俳優だって存在する」とも指摘。
そして「女性俳優側は事前に身体接触NGの可能性を話し、わかった上でプロデューサーが起用したなら、番組側の責任。女性俳優側が「男性俳優本人に伝えるかどうかは任せます」としたのは、演出なりプロデューサーが現場をコントロールしてくれると信じてのことだろうし、そういうのはよくあること。というか、普通はそう。俳優同士が直接NGを伝えたりクレームを言い合うなんて事態は、現代においてそうそう起きない。（そこを押さえきれていればなぁ！）」とつづった。
さらに「男性俳優事務所の声明によると、クランクインの三ヶ月前にプロデューサーと男性俳優のマネージャーが相談して、男性俳優本人には伝えないことに決めたと書かれている。つまり番組側が「伝えなくてもこのドラマなら大丈夫だろう」と作品性を含めて判断したということなので、この点において女性俳優側が責められる謂れはない。SNS上で、女性俳優の大河ドラマでの抱擁シーンなどが切り取られているけれど、役者なんだから台本にあったらやるだろうし、もし台本になかったならば、事前に相談した上で撮影しているのだろう。観客が見ている完成映像は普通、役者と演出がOKした末に撮影された映像なんだから、単純に並べて「このドラマでは接触してるのに、こっちはダメなのか！？」というのは筋違い」とも記した。
今回の騒動について「本件はあくまで、撮影段階での手続きの話なのだから、完成映像を比較しても意味ないです。レギュレーションや事前の打ち合わせが存在しても、役者さんたちは本番で自然にお芝居することができます。今回の男性俳優さんだって当然ながらできるでしょうし、これまでもやってきていると思います。これは個人の感想ですが、かえすがえすも、クランクイン前に番組側がNGを伝えてあげていればなぁ……！芝居の制約がどうのなんてプロの男性俳優に対してかえって失礼だったのでは……と思いました。番組側も理由あっての判断だったんでしょうし、外側からでは何が正解だったのかわかりませんけど」とつづった。
最後に「ともあれ、女性俳優としたってこんなこと表に出したい話ではなかっただろうし、女性俳優側が男性俳優を潰そうとしているかのような言説はおかしい。男性俳優が全て悪い！という書き方をした文春を責めるのならまだしも、女性俳優をバッシングするのは筋違いです。インスタに突撃している人たちは、誹謗中傷で訴えられたら負けるので、今のうちに消したほうがいいですよ。あと、文春記事のサムネイル、女性俳優が涙を浮かべている写真にしてるところ、ほんまゲスい！！と思いました。おわり」と締めくくった。
【写真】佐藤二朗の反論投稿、コメントは2000件超え…
野木氏は「俳優バッシングがあまりに加熱しており（※原文ママ）、一俳優が負うべきではないことまで非難されているので見ていられない。私は本作品とは無関係のフリーランス脚本家ですが、業界の片隅にいる人間として少々知見を述べます。※いまの時点でテレビ局と男性俳優事務所から声明が出ており、それら内容はある程度事実だと勘案した上での話です。文春に書かれていることを男性俳優側は否定していますし、私はそこをジャッジする立場にありません。以下はあくまで私が知る限りの、映像制作現場における一般的な話です」と前置き。
続けて「接触禁止！ではなく、肩と腕はOKで他は相談となったのだし、「肩と腕以外の接触は事前に相談する」程度のレギュレーションで女優失格だというのなら、世界中の多くの女優が失格になってしまう。レギュレーションがなくても、体に触っていいか事前に相手に確認する男性俳優もたくさんいる。女性に限らず、NG項目がある男性俳優だって存在する」とも指摘。
そして「女性俳優側は事前に身体接触NGの可能性を話し、わかった上でプロデューサーが起用したなら、番組側の責任。女性俳優側が「男性俳優本人に伝えるかどうかは任せます」としたのは、演出なりプロデューサーが現場をコントロールしてくれると信じてのことだろうし、そういうのはよくあること。というか、普通はそう。俳優同士が直接NGを伝えたりクレームを言い合うなんて事態は、現代においてそうそう起きない。（そこを押さえきれていればなぁ！）」とつづった。
さらに「男性俳優事務所の声明によると、クランクインの三ヶ月前にプロデューサーと男性俳優のマネージャーが相談して、男性俳優本人には伝えないことに決めたと書かれている。つまり番組側が「伝えなくてもこのドラマなら大丈夫だろう」と作品性を含めて判断したということなので、この点において女性俳優側が責められる謂れはない。SNS上で、女性俳優の大河ドラマでの抱擁シーンなどが切り取られているけれど、役者なんだから台本にあったらやるだろうし、もし台本になかったならば、事前に相談した上で撮影しているのだろう。観客が見ている完成映像は普通、役者と演出がOKした末に撮影された映像なんだから、単純に並べて「このドラマでは接触してるのに、こっちはダメなのか！？」というのは筋違い」とも記した。
今回の騒動について「本件はあくまで、撮影段階での手続きの話なのだから、完成映像を比較しても意味ないです。レギュレーションや事前の打ち合わせが存在しても、役者さんたちは本番で自然にお芝居することができます。今回の男性俳優さんだって当然ながらできるでしょうし、これまでもやってきていると思います。これは個人の感想ですが、かえすがえすも、クランクイン前に番組側がNGを伝えてあげていればなぁ……！芝居の制約がどうのなんてプロの男性俳優に対してかえって失礼だったのでは……と思いました。番組側も理由あっての判断だったんでしょうし、外側からでは何が正解だったのかわかりませんけど」とつづった。
最後に「ともあれ、女性俳優としたってこんなこと表に出したい話ではなかっただろうし、女性俳優側が男性俳優を潰そうとしているかのような言説はおかしい。男性俳優が全て悪い！という書き方をした文春を責めるのならまだしも、女性俳優をバッシングするのは筋違いです。インスタに突撃している人たちは、誹謗中傷で訴えられたら負けるので、今のうちに消したほうがいいですよ。あと、文春記事のサムネイル、女性俳優が涙を浮かべている写真にしてるところ、ほんまゲスい！！と思いました。おわり」と締めくくった。