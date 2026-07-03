3日(金)午前3時、南シナ海で、台風10号「メイサーク」が発生しました。南の海上には台風9号も発生していて、ダブル台風となっています。台風10号は日本への直接的な影響はない見込みですが、台風9号は沖縄などに影響を与えるおそれもあり、今後の動向に注意してください。

台風10号「メイサーク」発生

3日(金)午前3時、南シナ海で台風10号「メイサーク」が発生しました。中心気圧は998hPa、中心付近の最大風速は18m/s、最大瞬間風速は25m/sとなっています。台風10号は今後、北上し、大陸へ進む見通しです。日本への直接的な影響はない見込みです。





台風の名前

「メイサーク」は、カンボジアが用意した名前で「木の名前」に由来しています。台風の名前は、「台風委員会」(日本含む14カ国等が加盟)で各加盟国などの提案した名前が、あらかじめ140用意されていて、発生順につけられます。準備された140を繰り返して使用(140番目の次は1番目に戻る)されますが、大きな災害をもたらした台風などがあると、加盟国からの要請によって、その名前を以後の台風では使用しないように別の名前に変更することがあります。