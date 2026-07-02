「豊かな家庭の子は行かない」立憲・古賀議員の自衛隊への失礼発言と呆れた謝罪を非難

「なんで0%じゃないんだよ！」食料品の消費税1%案に隠された政府の思惑と飲食店の危機

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元テレビ局員の視点から、業界の裏話やテレビ出演の秘訣をお届け！普段はなかなか聞けない、メディアを活用したビジネス戦略やPRの裏ワザを正直にお伝えします！！ 略歴：PR戦略コンサルタント。テレビ東京に入社し『ワールドビジネスサテライト』『ガイアの夜明け』を製作。その後独立し、中小企業を中心に広報・PRの支援にあたる。