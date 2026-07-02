

村澤明伸は伝説の走りと最終学年のほろ苦い結末も含め、２区の歴史にその名を刻んだ photo by築田純/アフロスポーツ





箱根路を沸かせた韋駄天たちの足跡

連載18：村澤明伸（東海大／2010〜2012年）

いまや正月の風物詩とも言える国民的行事となった東京箱根間往復大学駅伝競走（通称・箱根駅伝）。往路107.5km、復路109.6kmの総距離217.1kmを各校10人のランナーがつなぐタスキリレーは、走者の数だけさまざまなドラマを生み出す。

すでに100回を超える歴史のなか、時代を超えて生き続けるランナーたちに焦点を当てる今連載。第18回は、花の２区で栄光と挫折の記憶を刻んだ村澤明伸を紹介する。

連載・箱根駅伝名ランナー列伝リスト

【１年目から10人抜きで度肝を抜き２年目の伝説へ】

長野・佐久長聖時代に5000mで高校歴代７位（当時）の13分50秒86をマークすると、３年時の全国高校駅伝は３区を日本人最高記録（当時）の23分38秒で走破。"最強チーム"の絶対エースとして君臨した村澤明伸は、東海大でも大活躍した。

１年時（2009年）はユニバーシアード5000mに出場すると、日本インカレ10000mで日本人最上位の２位。箱根駅伝予選会でも日本人トップに輝き、全日本大学駅伝は2区を区間2位と好走した。そして箱根駅伝は花の２区で鮮烈デビューを飾る。

「予選会で脚がつってしまったので、距離に対する不安がありました。２区は予選会と違ってタフなコースですし、少し計画的に走ったんです」

14位でタスキを受けると、先輩ランナーを次々と抜いていった。

「何人抜いたのかは、数えていません。そんな余裕はありませんでしたから。初めての２区ということで冷静にいけた部分もありますが、最後の３kmはきつかったですね」

１年生エースは10人抜きを達成して、１時間08分08秒で日本人トップ（区間２位）に輝いた。

２年時は日本選手権5000mで８位に食い込み、世界ジュニア選手権5000mでも８位。日本インカレ10000mはレース中に右足首を捻挫しながら、2年連続で日本人最上位となる２位に入った。全日本大学駅伝は最終８区で日大のガンドゥ・ベンジャミンに抜かれたが、区間２位の走りで、９位から５位まで順位を押し上げた。

そして箱根駅伝は再び２区に登場。20位でタスキを受け取ると、前年を上回る圧巻の走りを披露する。

「もう少し突っ込んでも大丈夫かなという感覚があったので、前回よりも速めに入って、そのリズムで押しきるイメージで臨みました。チームが最下位で来るとは思っていなかったのでびっくりしましたね。感覚的には、朝寝坊したときにパッと起きて、すごくカラダが軽かったときのようでした（笑）」

村澤は10kmを、当時の10000m自己ベスト（28分44秒23）を上回る28分20秒ほどで通過。「通過タイムに驚いてペースを落としても仕方がない。５km14分20秒くらいのペースで押していければいいかなと思って走りました」と攻め続けた。

「次々と前にターゲットが見えましたし、気象コンディションもよかったので、終盤のペースダウンはさほどありませんでした。それでも最後の３kmは脚がつるくらいきつかったですね。後ろから来るんじゃないかと怖くなったくらいです。何位でタスキを渡したのか把握していませんでした」

２年生エースは衝撃の17人抜きを演じると、区間歴代４位（当時）の１時間06分52秒をマーク。前年の全日本８区で１分05秒差をつけられたベンジャミンを抑えて、区間賞を獲得した。チームは総合でも４位に入り、村澤が最優秀選手に贈られる金栗四三杯を受賞した。

【最終学年はケガによりチームの連続出場もストップ】

10km通過でトラックの自己ベストを大きく上回ったことが自信になり、村澤はトラックでも強さを発揮していく。翌年度は両角速氏が駅伝監督に就任。佐久長聖高時代の恩師とともに「世界」を目指した。

３年時はトラックの10000mで好走を続けた。兵庫リレーカーニバルで28分00秒78をマーク。日本選手権で２位（28分15秒63）に入り、アジア選手権は日の丸をつけて銅メダルを獲得した。

しかし、２年時の日本インカレで捻挫した影響もあり、「トラックと駅伝のバランスを取るのが難しくなった」と言う。

全日本大学駅伝は８区で区間４位。その後、右足首の痛みが再発して、箱根駅伝は２区で区間３位（１時間08分14秒）と本領を発揮できなかった。なおエース区間を制したのは出岐雄大（青学大）で１時間07分26秒だった。

「急ピッチに仕上げたので箱根は厳しいレースになると予想していました。11位で走り出して、出岐に抜かれたときは正直、びっくりしましたね。でも状態を考えれば、なんとかまとめたという感じのレースだったと思います」

エースの故障が響き、チームは12位でシード権を逃した。その結果、４年時に予想外のドラマを生むことになる。

４年時は10000mで「ロンドン五輪代表」を本気で狙った。４月の米国・カージナル招待10000mでB標準（28分00秒00）を突破する27分50秒59をマーク。日本選手権に優勝すれば五輪代表を引き寄せることができたが、10位（28分32秒78）に沈んだ。

村澤は夏に左アキレス腱を痛めて、箱根駅伝予選会を欠場。チームは41年連続出場を逃すことになり、キャプテンとして「責任」を感じたという。

「個人的には『走りたい』という気持ちが強かったんですけど、最終的には両角先生が"決断"してくれました。僕が走れないことで、チームに大きな緊張感を生んでしまったのかもしれません。落選が決まったときは、正直よくわからなかった。これまで箱根駅伝には出場して当たり前のような部分があったので、現実をなかなか受け入れることができなかったんです......」

自身最後の"箱根駅伝"は関東学連選抜で２区に出場した早川翼の給水係を担当。大歓声を浴びながら3度走ったコースで、最後は裏方として盟友に力水を手渡している。その場面は2013年（第89回）大会の名シーンとなった。

●Profile

村澤明伸（むらさわ・あきのぶ）／1991年３月28日生まれ、長野県出身。佐久長聖高（長野）―東海大―日清食品グループ―SGホールディングス。高校時代からトラック、駅伝で強さを発揮。東海大進学後も着実に成長を遂げていく。箱根駅伝では１年時から３年連続で２区に出走し、区間賞を獲得した２年時の17人抜きをはじめ、通算で32人抜きを果たしている。４年時は夏に痛めたアキレス腱の影響で予選会出場を見送り、チームも落選した。卒業後は実業団に進み、競技を続け、2025年度限りで引退。現在はSGホールディングスのコーチを務める。

【箱根駅伝成績】

2010年（１年）２区２位・１時間08分08秒

2011年（２年）２区１位・１時間06分52秒

2012年（３年）２区３位・１時間08分14秒