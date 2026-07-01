富士山が山開きを迎えました。今年は13年ぶりに、山梨と静岡そろっての山開きです。

富士山の山梨側・吉田ルートの5合目では、きょう午前3時に門が開き、山開きとなりました。今年は5合目での通行料4000円の支払いにキャッシュレス決済が導入され、この場で支払った人や事前予約で決済した人たちが次々と山頂を目指していました。

そして午前4時半ごろ。6合目では、雲の切れ間からご来光を望むことができました。

富士山の夏山シーズンは9月10日までで、吉田ルートでは、5合目から8合目のいずれかの救護所に医師が常駐することになっています。

記者

「富士山須走口五合目です。午前9時になり、通行止めが解除されました。登山シーズンが始まります」

富士山の静岡側の3つの登山道は例年7月10日に開山しますが、今年はこのうちの「須走ルート」が、きょう山開きしました。富士山の山梨側と静岡側が同じ日に開山するのは13年ぶりです。

山頂の山小屋は、須走ルートの開山に合わせて営業を開始するため、これまで、7月1日からトイレなどが使えないことが課題のひとつになっていました。

静岡側の登山道・富士宮ルートと御殿場ルートは、今月10日に開山します。