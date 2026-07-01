【ツアーコーチが解説】トップからすぐ起き上がる人は必見！アイアンの飛距離を落とす「前傾崩れ」の盲点【アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！／吉田直樹】

【インパクトの勘違い】前傾姿勢の保ち方｜腰が前に出て胸が上を向くから前傾姿勢が崩れる

インパクトでは胸の向きもチェック

“長いインパクトゾーン”を実現するには、腰が前に出ないように、また胸が上を向かないようにすることが大事です。アマチュアゴルファーの中にはトップからいきなり体が起き上がる人がいますが、こうなると手首のリリースが早くなり、ハンドファーストでインパクトできず、ロフトが寝て、飛距離が落ちます。

インパクトのとき、胸がボールに覆い被さっているように見えることを“カバーリング”といいますが、カバーリングの姿勢を意識しながら打つようにしましょう。

NG：ダウンで前傾姿勢が崩れるとインパクトゾーンが短くなる

【CHECK!】

胸が上を向くと、ヘッドがボールに届かなくなるほか、点でボールを捉えることになるので、当たりが薄くなる

OK：胸を下に向け、クラブのロフトを10度立ててインパクトする

胸が覆い被さるようにするために、腰を後ろに突き出す

【CHECK!】

腰を後ろに突き出した状態で、胸を下に向け、足は上に伸ばそう。そうすればヘッドスピードが上がる

【出典】『アイアンが上手くなりたいなら右に打ち出せ！』著：吉田直樹

【著者紹介】

吉田 直樹（よしだ・なおき）

ツアープロコーチ。幼少期からアメリカでゴルフを始め、オーストラリアの大学を卒業後、世界各地でプレーするとともに、ブッチ・ハーモン・ゴルフアカデミー、デービット・レッドベッター・ゴルフアカデミーなど多くの世界的に有名なティーチングプ口からレッスンを受け、最先端のゴルフスイング理論を追求。よりシンプルに、より効率的にきれいなスウィングになれる独自のLPスイング理論を構築。現在進行中も含め、谷原秀人、片山晋呉、上井邦浩、小祝さくら、イ・ボミら数多くのトッププロを指導。その一方で、悩めるアマチュアのレッスンにも力を入れている。著書に『飛距離が30ヤードUPするドライバーの教科書』（日本文芸社）あり。「ゴルフラキンタ」(兵庫県芦屋市)代表。