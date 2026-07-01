日本も「言い訳の余地ない」と非難　中国メディアが惨敗のアジア勢を一喝！　元伊代表カンナバーロも訴え「残酷だと思う。全体の改善がいる」【W杯】

ブラジルとの真っ向勝負で、屈した日本(C)Getty Images

アジア勢の苦闘を物語る結果

サムラブルーの敗退が、アジア・サッカー界の厳しい現実を浮き彫りにした。

現地時間6月29日に行われた北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦で、ブラジル代表と対戦した日本代表は1-2と敗北。29分に佐野海舟の鮮烈なミドルシュートで先制したが、防戦一方となった後半に2点を失って万事休す。今大会も決勝トーナメントでの「勝利」を手に出来なかった。

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残り時間が1分を切っていた後半アディショナルタイム5分に、劇的な逆転劇を許した日本。彼らの敗北によって、各国メディアでフォーカスされているのが、アジア勢の惨敗ぶりだ。

史上最多48か国が参戦する今大会に、アジア勢は過去最多となる9か国が出場した。だが、現時点で勝ち残っているのは、現地時間7月3日に行われるエジプト代表とのラウンド・オブ32に挑むオーストラリア代表のみ。全12組からなるグループリーグでは、カタール、サウジアラビア、ヨルダン、イラク、ウズベキスタンが最下位となるなど、9か国の合算した成績は28試合で3勝9分け16敗。日本でさえも、結果的に勝利したのは、グループ第2戦のチュニジア戦だけだった。

各大陸の代表チームとの競争力に差が生じた感が否めない。アジア勢の苦闘を物語る結果に強い意見を発信したのは、中国メディア『捜狐』だ。

韓国やイランなど計7か国が敗退したグループリーグ終了時にも「『我々は強い』という幻想は、打ち砕かれた」と論じていた同メディアは、「これは“アジア・サッカーの恥”と評すことができる。とくにグループリーグでの成績は惨憺たるものだった」と再強調。ブラジルとの真っ向勝負で敗れた日本の結果をふまえ、次のように続けた。

「アジア・サッカー界は世界との格差を直視し、謙虚に学ぶべきである。目先の結果だけでなくユース育成から着実に取り組み、技術を磨き、精神力を鍛え上げることこそが、世界のサッカー界で頭角を現すための唯一の正しい道である」