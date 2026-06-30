松井ケムリ、相方との変わらない関係性「知り合ってから10年以上経ってるんですけど…」 家族を大切にする一面も見せる
お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇した。
【全身ショット】執事スタイル？蝶ネクタイをつけた松井ケムリ
イベントでは、シリーズを通して描かれてきた「時が流れても、変わらない大切なものがある」というテーマになぞらえて、大切にしていることについてトークを展開。ケムリは相方の高比良くるま（高＝はしごだか）のことに言及。「相方が僕の大学時代の後輩なんですよ。でもコンビを組んで知り合ってから10年以上経ってるんですけど、いまだに相方は僕に対して敬語なんですよ。そこはなんかこの関係性としてずっと大切にしてくれてる部分なのかもしれないですね」と変わらない関係性を明かした。
しかし、その後「もし今タメ口使ってきたらイラッとするかもしれないですね」と冗談めいて話し、会場の笑いを誘った。
自分自身が大切にしていることは家族だとし、「どれだけ帰るのが遅くなっても奥さんが作った料理を食べるように。奥さんがめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですけど、それとかはやっぱこれからも大事にしていきたいかもしれないですね」と家族を大事にする一面を見せた。
イベントには、広瀬と井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
【全身ショット】執事スタイル？蝶ネクタイをつけた松井ケムリ
イベントでは、シリーズを通して描かれてきた「時が流れても、変わらない大切なものがある」というテーマになぞらえて、大切にしていることについてトークを展開。ケムリは相方の高比良くるま（高＝はしごだか）のことに言及。「相方が僕の大学時代の後輩なんですよ。でもコンビを組んで知り合ってから10年以上経ってるんですけど、いまだに相方は僕に対して敬語なんですよ。そこはなんかこの関係性としてずっと大切にしてくれてる部分なのかもしれないですね」と変わらない関係性を明かした。
自分自身が大切にしていることは家族だとし、「どれだけ帰るのが遅くなっても奥さんが作った料理を食べるように。奥さんがめちゃくちゃ頑張ってくれてるんですけど、それとかはやっぱこれからも大事にしていきたいかもしれないですね」と家族を大事にする一面を見せた。
イベントには、広瀬と井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。