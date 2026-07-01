2026年5月に発売されて以来、たちまち大ヒット商品となった貝印の「なでそり」をご存じですか？こちら、従来のかみそりとは全く違った形状＆使い方が特徴。簡単に毛を処理することができて、大人はもちろん体毛が気になり出す思春期の子どもにもおすすめの商品なんです。簡単で痛くない「なでそり」が子どもにおすすめな理由なでそりは、手のひらサイズの丸いボディが特徴。裏側についた刃には、2つの樹脂ガードがついているので、