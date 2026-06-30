乃木坂46・井上和、大切にする“グループの教え”明かす「努力、感謝、笑顔、うちらは乃木坂、上り坂46！」
アイドルグループ・乃木坂46の井上和が6月30日、東京ミッドタウン日比谷1階アトリウムで行われた映画『トイ・ストーリー5』（7月3日公開）ジャパンプレミア舞台あいさつに登壇。大切にしていることを明かした。
【集合ショット】キャスト大集結！ジャパンプレミアの模様
井上は、3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカメのおもちゃ・スナッピー役を演じる。出演決定について、井上は「小さい時から身近にあったので、出演する未来があるんだなって、現実味がないなという感じです。見ていただいてこそ、スナッピーになれるというので、いろんな方への感謝が絶えないなと思います」と作品に携わることへの喜びと感謝をにじませた。
また、作品にちなみ「大切にしていること」を聞かれると、「グループのかけ声がありまして」と切り出し、「努力、感謝、笑顔、うちらは乃木坂、上り坂46！」と笑顔で披露。「努力をすること、感謝を忘れないこと、笑顔でい続けることは、大切にしています」と語り、グループの活動を通して大事にしている思いを明かした。
イベントには、井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。
【集合ショット】キャスト大集結！ジャパンプレミアの模様
井上は、3本脚で立つキュートな見た目と仲間想いな性格で、スマーティー・パンツやアトラスと共に行動を共にするデジカメのおもちゃ・スナッピー役を演じる。出演決定について、井上は「小さい時から身近にあったので、出演する未来があるんだなって、現実味がないなという感じです。見ていただいてこそ、スナッピーになれるというので、いろんな方への感謝が絶えないなと思います」と作品に携わることへの喜びと感謝をにじませた。
イベントには、井上のほか、ウッディ（唐沢寿明）、バズ（所ジョージ）、日下由美（ジェシー役）、広瀬アリス（リリーパッド役）、佐野勇斗（スマーティー・パンツ役）、松井ケムリ（アトラス役）、竜星涼（フォーキー役）が登壇した。
本作は、おもちゃたちの世界を舞台に、人とおもちゃのかけがえのない絆をドラマティックに描く、ディズニー＆ピクサーの傑作「トイ・ストーリー」シリーズの最新作。
ウッディ、バズ、ジェシーらおなじみのおもちゃに加え、トイレトレーニング用おもちゃのスマーティー・パンツや、最新型タブレットのリリーパッドなど新キャラクターが登場。デジタル機器の台頭という“最大の脅威”に立ち向かうおもちゃたちの冒険が描かれる。