乃木坂46金川紗耶（24）が30日、都内で、自身初の写真集「好きのグラデーション」（DONUTS／主婦の友社）の発売記念会見を行った。

撮影は美しい自然に囲まれたクロアチア・ドブロブニクで行ったが、ハプニングに見舞われながらの撮影だったという。まずは到着に際し「トランジェットが出来なかった。乗っている飛行機が遅れて時間が合わず、トルコに一泊して…」と明かした。さらに、「翌日クロアチアに着いたらロストバゲッジをしていて、写真集の3分の1くらいは現地で調達した衣装になっています」とまさかの展開の連続を告白した。

通常版の表紙と裏表紙はともに現地調達の衣装だといい、良い衣装が手に入った？ という報道陣の質問には「はい、とても！」と回答。思わぬハプニングも好転させた1冊は「138点！紗耶（さや）を数字で表しました。100点満点＋38で138点です」と大満足の出来栄えとなった。

グループのメンバーからの写真集への声はまだ受け取っていないというが、「特に仲が良い冨里奈央ちゃんには見てほしい」と後輩の名前を挙げ、「紗耶ちゃんが一番って言われたいですね」と信頼とともに感想を心待ちにした。

最後に「私を彼女としてこの写真集を見ていただきたい」とアピールし、「私はこれからセカンド写真集へ向けて頑張っていきたいと思っております」と意気込みを語った。