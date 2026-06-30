「みんかぶ」が集計する「個人投資家の予想（最新４８時間）」の３０日正午現在で正興電機製作所<6653.T>が「売り予想数上昇」５位となっている。



３０日の東証プライム市場で、正興電が３日ぶりに反発。同社は受変電設備・開閉装置などを手掛けている。主要納入先の日立製作所<6501.T>は、米オープンＡＩとＡＩデータセンターの電力関連技術などで提携しており、正興電にも追い風が強まるとの期待が浮上。２６年１２月期の連結営業利益は前期比１４．７％増の３０億円と最高益が予想されていることもあり、株価は高値圏で底堅く推移している。ただ、足もとで株価の上値は重く高値警戒感も出ている様子だ。



出所：MINKABU PRESS