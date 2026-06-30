西野未姫、第2子出産後初の公の場 髪を洗う時間は1分「坊主の山本さんより早いかも」
【モデルプレス＝2026/06/30】元AKB48でタレントの西野未姫が6月30日、都内で行われた「つるりんちょ。新CM＆新製品発表会」に、お笑いコンビ・ガンバレルーヤのまひる、よしこ、モデルでタレントのみりちゃむこと⼤⽊美⾥亜とともに出席。西野が近況を語った。
【写真】元AKB2児のママ、出産後もほっそりスタイル
2026年5月に第2子となる男の子を出産後、初の公の場となった西野。衣装のポイントを聞かれると「私は2児の母になったので、ちょっと清楚に母感も出しつつ、ロングスカートで。子どもを産む前はミニスカートが多かったんですけど、ロングでお淑やかな感じできました」と紹介した。
第2子誕生後の生活について尋ねられると「めちゃくちゃ大変です。やっぱり1人と2人では全然違って、生まれたばかりの新生児の赤ちゃんはすごくラクに感じます。『え？これでいいの？』ってくらいで、逆に1歳半の娘が大変すぎて。新生児は寝てるかおっぱい飲むかしかしてないので、とってもラクです」と吐露し、「今日も連れてきていて、長女は保育園で、山本さんはお仕事なので連れてきて、静かに待っていてくれています」と笑顔で語った。
また、忙しいママだからこその時短のヘアケアの工夫を聞かれた西野は「本当にお風呂の時間がなくて、2人になってから特に時間がなくて、長女が大人しい間、そして赤ちゃんが寝静まってる間の、起きるか起きるかヒヤヒヤしながら自分を洗うみたいな感じなので、いかにお風呂の中でいいものを使って、時短でツヤツヤにできるかっていうのをすごく意識していますね」と回答。トリートメントをして時間を置く時間もないそうで「（長女が）保育園に行ってくれていて、（長男が）寝てくれていて、誰かが見てるいとかだったらゆっくり入れるんですけど、そうじゃないと本当に置く間もないです。最近、湯船にも浸かってないので。子供生まれる前は、トリートメントつけて湯船に浸かって置くみたいなことをよくやっていたんですけど、それができなくなっちゃっているので、いかに自分に合ったもので、いかにいいものを使うかっていうのをすごく意識して、時短でサラサラを維持できるようにというのは気にしていますね」と明かした。
さらに、『髪の毛にまつわるドラマ』を聞かれた西野は『髪を洗う時間1分！！』と答え「本当にお風呂トータルで3分から5分で終われるんですよ。体も洗いますし、ちゃんと顔も洗います」と答えて驚かせ、まひるが「坊主の人が言うエピソードですよ」と突っ込んで笑いを誘うと、西野は「旦那さんより早いかもしれないです。坊主の山本さんより早いかもしれないです。それくらい早く洗えるようになったんですよ。自分の時間を使えなくなっちゃったので。見せたいくらい早いんです」と語った。
そして、この日の登壇者の中から、1日だけ髪の毛を交換できるとしたら、誰の髪の毛がいいか質問されると、西野は「みりちゃむさんのハイトーンをやってみたくて、1度も全頭ブリーチをしたことがないので、ずっと金髪やってみたいって思って、時が過ぎて2児のママになっちゃったので、いま急に金髪にしたら育児でおかしくなっちゃったのかなって思われるかもなっていうのもあって、今はなるべく暗くて落ち着いている髪にしているんですけど、いつかはやりたいです」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
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◆西野未姫、第2子出産後初の公の場
2026年5月に第2子となる男の子を出産後、初の公の場となった西野。衣装のポイントを聞かれると「私は2児の母になったので、ちょっと清楚に母感も出しつつ、ロングスカートで。子どもを産む前はミニスカートが多かったんですけど、ロングでお淑やかな感じできました」と紹介した。
また、忙しいママだからこその時短のヘアケアの工夫を聞かれた西野は「本当にお風呂の時間がなくて、2人になってから特に時間がなくて、長女が大人しい間、そして赤ちゃんが寝静まってる間の、起きるか起きるかヒヤヒヤしながら自分を洗うみたいな感じなので、いかにお風呂の中でいいものを使って、時短でツヤツヤにできるかっていうのをすごく意識していますね」と回答。トリートメントをして時間を置く時間もないそうで「（長女が）保育園に行ってくれていて、（長男が）寝てくれていて、誰かが見てるいとかだったらゆっくり入れるんですけど、そうじゃないと本当に置く間もないです。最近、湯船にも浸かってないので。子供生まれる前は、トリートメントつけて湯船に浸かって置くみたいなことをよくやっていたんですけど、それができなくなっちゃっているので、いかに自分に合ったもので、いかにいいものを使うかっていうのをすごく意識して、時短でサラサラを維持できるようにというのは気にしていますね」と明かした。
◆西野未姫「髪を洗う時間1分！」
さらに、『髪の毛にまつわるドラマ』を聞かれた西野は『髪を洗う時間1分！！』と答え「本当にお風呂トータルで3分から5分で終われるんですよ。体も洗いますし、ちゃんと顔も洗います」と答えて驚かせ、まひるが「坊主の人が言うエピソードですよ」と突っ込んで笑いを誘うと、西野は「旦那さんより早いかもしれないです。坊主の山本さんより早いかもしれないです。それくらい早く洗えるようになったんですよ。自分の時間を使えなくなっちゃったので。見せたいくらい早いんです」と語った。
そして、この日の登壇者の中から、1日だけ髪の毛を交換できるとしたら、誰の髪の毛がいいか質問されると、西野は「みりちゃむさんのハイトーンをやってみたくて、1度も全頭ブリーチをしたことがないので、ずっと金髪やってみたいって思って、時が過ぎて2児のママになっちゃったので、いま急に金髪にしたら育児でおかしくなっちゃったのかなって思われるかもなっていうのもあって、今はなるべく暗くて落ち着いている髪にしているんですけど、いつかはやりたいです」と目を輝かせた。（modelpress編集部）
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