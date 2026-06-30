ソフトバンクは、シャープ製の新型Androidスマートフォン「AQUOS R11」を7月9日に発売する。メモリーとストレージは12GB／256GBで、価格は15万6960円。

ネイビー／アイボリー

「AQUOS R11」はチップセット（SoC）に「Snapdragon 8s Gen 4」を搭載するモデル。5G SAやSoftBank Starlink Directに対応する。SIMはnanoSIMとeSIMに対応し、おサイフケータイも利用できる。

搭載するカメラシステムはライカ監修で、標準・広角・望遠の3眼構成。本体背面のカメラバンプ部に通知などに応じて光る「アカリウム」を備えることも特徴。

新トクするサポート＋

端末を48回払いで購入し、13カ月目または25カ月目に特典利用を申し込み、翌月末までに端末回収で残りの支払いが不要になる「新トクするサポート＋」が利用できる。

たとえば、他社から乗り換え（MNP）で「AQUOS R11」を48回払いで購入し、25カ月目に特典利用（特典B）を申し込み、翌月末までに端末の回収・査定が完了すると、最大で25回～48回目分の端末代金の支払いが不要となる。

この場合、2年間（1～24カ月目）で分割支払金の合計額は8万3760円となり、次の端末をソフトバンクで購入しない場合は特典利用料2万2000円がかかる。

AQUOS R11デビューキャンペーン

ソフトバンクの「AQUOS R11」を購入して応募すると、1万円相当のPayPayポイントが進呈される「AQUOS R11デビューキャンペーン」に参加できる。期間は8月20日まで。

購入した「AQUOS R11」で応募する必要があり、端末の受け取りが8月20日に間に合わなかった場合は応募できない。