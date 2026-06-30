開業20年のラゾーナ川崎が、最大70%オフの夏バーゲン「LAZONA BARGAIN」開催
三井ショッピングパーク ラゾーナ川崎プラザは7月3日〜23日、人気アパレルや雑貨、グルメなど80店舗以上が参加する夏の大型セール「LAZONA BARGAIN」を開催する。
LAZONA BARGAIN
期間中は夏の注目アイテムを豊富に取りそろえ、対象商品を最大70%OFFで販売する。
バーゲン開始に合わせ、7月3日〜12日には、「三井ショッピングパークポイント」のポイントアップデーを同時開催する。対象カードでのクレジット払いでは、通常100円(税別)につき2ポイントのところ5ポイントを付与。現金やその他の決済でも通常1ポイントのところ2ポイントを付与するほか、ショップ別のポイントアップも展開する。
「三井ショッピングパークポイント」ポイントアップデー
館内では夏に合わせた多様なシーズン企画も実施する。1階食物販ゾーン「グラン・フード」では、ゼリーや焼菓子、肉ギフトなどの対象商品購入で送料が500円引きになるキャンペーンを、8月15日まで開催(予定数に達し次第終了)。
7月1日〜8月31日は、館内の人気飲食店がスパイシーなカレーメニューを競う「みんな大好き！カレー特集」を展開する。
みんな大好き！カレー特集
LAZONA BARGAIN
期間中は夏の注目アイテムを豊富に取りそろえ、対象商品を最大70%OFFで販売する。
バーゲン開始に合わせ、7月3日〜12日には、「三井ショッピングパークポイント」のポイントアップデーを同時開催する。対象カードでのクレジット払いでは、通常100円(税別)につき2ポイントのところ5ポイントを付与。現金やその他の決済でも通常1ポイントのところ2ポイントを付与するほか、ショップ別のポイントアップも展開する。
館内では夏に合わせた多様なシーズン企画も実施する。1階食物販ゾーン「グラン・フード」では、ゼリーや焼菓子、肉ギフトなどの対象商品購入で送料が500円引きになるキャンペーンを、8月15日まで開催(予定数に達し次第終了)。
7月1日〜8月31日は、館内の人気飲食店がスパイシーなカレーメニューを競う「みんな大好き！カレー特集」を展開する。
みんな大好き！カレー特集