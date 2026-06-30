ユ・ヘランが3億超獲得で2位浮上 山下美夢有は8位にダウン【米国女子賞金ランキング】
海外メジャー第3戦の「KPMG全米女子プロ選手権」を終えて、最新の賞金ランキングが発表された。
【連続写真】山下美夢有が最高のお手本 最も簡単なスライス対策って？
女子ゴルフ史上最高となる賞金総額1300万ドル（約21億円）がかかった試合。優勝したユ・ヘラン（韓国）が195万ドル（約3億1390万円）を獲得し、通算276万7471ドル（約4億4820万円）として15位から2位にジャンプアップした。大会2位のユン・イナ（韓国）は116万9107ドル（約1億8820万円）を稼ぎ通算208万951ドル（約3億3701万円）で14位から3位にランクを上げている。3位タイで大会を終えたブルック・ヘンダーソン（カナダ）とデウィ・ウェーバー（オランダ）は75万2089ドル（1億2108万円）をゲットし、それぞれ43→12位、105→22位に急浮上した。大会12位タイの山下美夢有は21万368ドル（約3386万円）を上積み。通算149万5695ドル（約2億4223万円）で前週の7位から8位としている。同15位タイの畑岡奈紗は17万5806ドル（約2830万円）をプラスし、通算87万9295ドル（約1億4240万円）で21位のまま。岩井明愛は通算73万3925ドル（約1億1886万円）の26位とした。そのほかの日本勢では勝みなみが27位。岩井千怜（33位）、古江彩佳（39位）、竹田麗央（41位）、渋野日向子（60位）、西郷真央（70位）と続いた。ランキング1位は大会を8位で終えたタイネリー・コルダ（米国）がキープ。通算568万924ドル（約9億2002万円）に到達している。
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