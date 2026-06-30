東京ディズニーリゾートの各施設を結ぶモノレール「ディズニーリゾートライン」が、開業25周年を記念した企画を実施。

アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」と連動した企画が楽しめるほか、リゾートライナーを1組1両ずつ貸切りで楽しめる貸切乗車券も販売されます☆

ディズニーリゾートライン「開業25周年記念企画」まとめ

「ディズニーリゾートライン」の開業25周年を記念した企画を実施。

開業25周年を迎える2026年7月27日には「ディズニーリゾートライン25周年を記念したオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ」が販売されるほか、スペシャルムービー「25th Memorial Movie ディズニーリゾートライン」が公開されます。

また、「ディズニーリゾートライン開業25周年をお祝いするオリジナルシール」を7月27日当日限定でディズニーリゾートラインを利用される方にプレゼント。

さらに2026年7月24日より、リゾートゲートウェイ・ステーションの改札内で、ディズニーリゾートラインでは初めての体験型映像演出「マジック・イン・モーション！東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」が楽しめます☆

ディズニーリゾートライン25周年を記念したオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ

価格：1,100円(大人のみ)

販売枚数：25,000枚

内容：オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ(1日フリーきっぷ)

販売期間：2026年7月27日(月)〜売り切れ次第販売終了

販売場所リゾートゲートウェイ・ステーション、東京ディズニーシー・ステーション

※販売駅は予告なく変更になる場合があります

販売時間：2026年7月27日(月)のみ11:00〜終車まで。7月28日(火)以降は始発〜終車まで

※販売時間は予告なく変更になる場合があります

購入方法：自動券売機でオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷを購入することで、引換券が発行されます。同駅の引換場所にて引換券とオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷが交換されます。

※引換券に記載された引換期限を過ぎると引換券は無効になります

※引換券の紛失、盗難等について当社の責めに帰すべき事由がある場合を除き責任は負いません。また再発行はできません

購入制限：ひとり1会計につき、5セットまで購入可能

「ディズニーリゾートライン25周年を記念したオリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ」を販売。

25,000枚限定でリゾートゲートウェイ・ステーション、東京ディズニーシー・ステーションにて販売されます。

リゾートライナー全5編成が揃った華やかなデザインの台紙には、キラキラと輝く、祝祭感にあふれたフリーきっぷが収められています。

※売り切れ次第、販売を終了します。販売駅は予告なく変更になる場合があります

引換券イメージ

「オリジナル台紙付きスペシャルフリーきっぷ(1日フリーきっぷ)」は、2027年3月31日までの間、1日限り利用可能なフリーきっぷ。

支払いは現金、交通系ICカード(カードタイプのみ)が利用可能です。

25th Memorial Movie ディズニーリゾートライン

公開日：2026年7月27日(月)〜

公開サイト：https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/

東京ディズニーリゾート公式YouTubeとディズニーリゾートライン特設サイトにて、開業25周年を記念したスペシャルムービーを公開。

ゲストのかけがえのない物語と共に歩んできた25年。

その一つひとつの想い出と、忘れられない景色、そして心からの感謝の気持ちが、このスペシャルムービーに込められています。

ディズニーリゾートライン開業25周年を記念したオリジナルシール

配布日：2026年7月27日(月)当日のみ

ディズニーリゾートライン開業25周年を記念した特別なロゴがデザインされたオリジナルシールを、7月27日当日限定で、ディズニーリゾートラインを利用される方にプレゼント。

25周年の感謝の気持ちを込めたオリジナルシールです。

※ディズニーリゾートラインを利用される方、一人につき1枚プレゼントされます。近くのキャストにお声がけください

※配布状況に応じて、予告なく配布を終了します

販売中：スーベニアメダル

リゾートゲートウェイ・ステーション

販売期間：2026年6月26日(金)〜

ディズニーリゾートライン開業25周年を記念したスーベニアメダルを販売中。

東京ディズニーシー・ステーション

リゾートゲートウェイ・ステーションと東京ディズニーシー・ステーションにて購入できます。

マジック・イン・モーション！東京ディズニーシー25周年”スパークリング・ジュビリー”ライナー

開催期間：2026年7月24日(金)〜2027年3月31日(水)

JR舞浜駅に隣接するリゾートゲートウェイ・ステーションの改札内で、7月24日からディズニーリゾートラインでは初めてとなる体験型映像演出「マジック・イン・モーション！東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」を実施。

東京ディズニーシー25周年のテーマ曲が流れる中、壁に映し出されたリゾートライナーの映像に手をかざすと「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」のデザインへと少しずつ変化します。

東京ディズニーシー25周年を記念した特別な思い出づくりにぴったりな、家族や友人と一緒に手を動かしながら協力して楽しめる体験型コンテンツです。

「東京ディズニーシー25 周年“スパークリング・ジュビリー”ライナー」をモチーフにしたフリーきっぷ

販売期間：2026年7月24日(金)〜2027年3月31日(水)

7月24日よりディズニーリゾートラインで初めてラッピングライナーをモチーフにしたフリーきっぷを販売。

25周年の思い出になる、コレクションにもぴったりなフリーきっぷです。

東京ディズニーリゾートを巡るリゾートライナー貸切乗車券

価格：1組当たり50,000円（税込）

支払方法：オンラインカード決済（クレジットカード）

実施日時：2026年7月25日（土）〜8月31日（月）

・1回目集合時刻：12:30／終了時刻13:35頃

・2回目集合時刻：13:50／終了時刻15:00頃

・3回目集合時刻：16:15／終了時刻17:20頃

※乗車日により開催の回数が異なります。詳しくは7月1日（水）11:00にオープンする特設サイトの応募フォームより確認ください

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

内容：乗車区間リゾートゲートウェイ・ステーションからリゾートゲートウェイ・ステーションまで指定列車で2周（乗車時間約30分）

販売期間：2026年7月1日（水）〜7月20日（月）の期間を3回に分け、事前抽選販売が行われます

・1回目：2026年7月1日（水）〜7月6日（月）※2026年7月25日（土）〜8月6日（木）乗車分

・2回目：2026年7月8日（水）〜7月13日（月）※2026年8月7日（金）〜8月18日（火）乗車分

・3回目：2026年7月15日（水）〜7月20日（月）※2026年8月19日（水）〜8月31日（月）乗車分

※7月24日（金）13時より、抽選後のキャンセル等により空きがある場合に限り先着順で販売されます

7月1日（水）11:00にオープンする特設サイトの応募フォームよりお申込みください。

https://www.tokyodisneyresort.jp/fantasy/resortline/#event01

抽選結果：2026年7月7日（火）頃から順次、抽選結果を申込み時に登録されたメールアドレスへ配信されます。当日案内購入された方は、乗車日にリゾートゲートウェイ・ステーション乗車券センターにて、抽選結果のお知らせに表示される二次元コードと本人確認ができるもの（運転免許証、

マイナンバーカード、パスポートなどお名前と顔写真が付いたもの）をご提示ください。

記念品：

・ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツ

・リゾートライナーをデザインしたリストバンド

※記念品は、乗車される方1名につき1つ提供されます。当日乗車されない方への提供はおこなわれません

1両を1組で貸切り、2周乗車できる特別な貸切乗車券を販売。

貸切りならではの特別な空間の中、いつもとは異なるプライベートな体験ができる車内で、リゾートライナーや周辺の景色を思う存分、満喫できます。

加えて、車窓から見える東京ディズニーリゾートの様々な施設の秘密や、リゾートラインにまつわるエピソードを紹介。

また、ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツや、リゾートライナーがデザインされたリストバンドがプレゼントされます。

小学生以下のお子様にはキャストのコスチュームと同じデザインの帽子を貸し出し。

さらに、リゾートライナーがデザインされた、日付の入ったフォトプロップスでの記念撮影が楽しめます。

記念品：ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツ

記念品としてプレゼントされる、ディズニーリゾートラインのキャストのコスチュームをイメージしたTシャツ。

大人用サイズはⅯサイズとLサイズ、

子供用サイズは100・130・150cmから選ぶことができます。

※大人用、子供用でデザインが異なります

記念品：リゾートライナーをデザインしたリストバンド

もう一つの記念品は貸切リストバンド。

イエロー、ピンク、ブルー、パープル、グリーンの全5色から1色が選べます。

「東京ディズニーリゾートを巡るリゾートライナー貸切乗車券」注意事項

・1組当たり1名から最大6名まで参加できます。

・支払い方法はクレジットカードによる事前決済のみとなります。

・本乗車券での乗車には抽選応募または先着応募申し込みされた本人様の参加が必要です。乗車時に抽選応募または先着応募された本人が不在の場合は、いかなる場合でもお連れ様含めてご乗車をお断りします。

・乗車する車両は選べません。あらかじめ指定された車両へ乗車ください。

・記念品の受渡しは事前の予約人数分かつ乗車当日の乗車人数分のみとなります。

・当日の運行状況や、やむを得ない事情によりプログラムの変更または中止をすることがあります。

※詳細は、特設サイト内の利用規約をご確認ください。

アニバーサリーイベント「東京ディズニーシー25周年“スパークリング・ジュビリー”」と連動した企画やリゾートライナーを1組1両ずつ貸切りで楽しめる特別企画。

ディズニーリゾートラインにて実施される「開業25周年記念企画」をまとめて紹介しました☆

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