FRUITS ZIPPER仲川瑠夏、意外にも“未経験”な「メンバーとやりたいこと」を告白「まだメンバー全員で…」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、お笑いコンビ・シソンヌ（じろう・長谷川忍）が30日、都内で行われた「氷結 Ice Magic2026」先行メディア体験会に登壇。仲川が、メンバーとの願望を告白した。
【写真】氷結を美味しそうに楽しむ仲川瑠夏を見守る長谷川忍
イベント冒頭、仲川は「今日は本当に楽しみにしていましたし、ほんとに私は『氷結』が大好きなので、こういう特別な場所に来れてすごくうれしいです。今日は楽しみたいと思います」とあいさつ。イベントでは、「氷結アイスマジック」の体験レポート対決が行われ、平日午前中からキンキンに冷えた『氷結』を味わった。
仲川は「みんなで飲むとおいしさも倍増しますし、これからなんかみんなでワイワイ『氷結』を飲む機会がいっぱいあったらいいなって思いました」と感想。続けて「ライブ終わりとか、結構もう頑張ったなっていうふうに思うので…まだメンバー全員でお酒を乾杯したことがないので、ライブ終わり、みんなで『氷結』を片手に、『お疲れ、乾杯！』ってやりたいです」と願望を口にした。
すると長谷川が「FRUITS ZIPPERだし…」とさまざまなフルーツのテイストがある同商品とグループ名をかけ、じろうも「名前に『夏』が入ってるし」とかぶせる。長谷川が「一人で『氷結』してんじゃん？」と仲川に話すと、仲川は「はい、“氷結の女”です」と胸を張った。
この体験会は、7月3日〜5日の3日間にわたり、東京・サナギ 新宿イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」に先立って行われたもの。全13品をリニューアルを実施した『キリン 氷結』と『キリン 氷結無糖』のブランドの価値である「雑味のないクリアな味わい」をさらに強化する新製法を採用し、「果実のおいしさがよりはっきり感じられる味わい」を味わえる新感覚の体験イベントとなっている。
【写真】氷結を美味しそうに楽しむ仲川瑠夏を見守る長谷川忍
イベント冒頭、仲川は「今日は本当に楽しみにしていましたし、ほんとに私は『氷結』が大好きなので、こういう特別な場所に来れてすごくうれしいです。今日は楽しみたいと思います」とあいさつ。イベントでは、「氷結アイスマジック」の体験レポート対決が行われ、平日午前中からキンキンに冷えた『氷結』を味わった。
すると長谷川が「FRUITS ZIPPERだし…」とさまざまなフルーツのテイストがある同商品とグループ名をかけ、じろうも「名前に『夏』が入ってるし」とかぶせる。長谷川が「一人で『氷結』してんじゃん？」と仲川に話すと、仲川は「はい、“氷結の女”です」と胸を張った。
この体験会は、7月3日〜5日の3日間にわたり、東京・サナギ 新宿イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」に先立って行われたもの。全13品をリニューアルを実施した『キリン 氷結』と『キリン 氷結無糖』のブランドの価値である「雑味のないクリアな味わい」をさらに強化する新製法を採用し、「果実のおいしさがよりはっきり感じられる味わい」を味わえる新感覚の体験イベントとなっている。