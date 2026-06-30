衆参両院は３０日午前、国会議員の２０２５年分の所得などを公開した。

議員１人あたりの平均所得は３００３万円（衆院３２６３万円、参院２５７６万円）で、２４年分から４９０万円増加した。株式の売却などで１０億円を超えた２人が全体を押し上げた。

公開されたのは、昨年１年間を通じて在職した国会議員４７１人（衆院２９３人、参院１７８人）の所得等報告書。昨年７月の参院選と今年２月の衆院選で当選した新人や、元議員らは含まれていない。

所得が１億円を超えた議員は前年の４人から７人に増えた。最も多かったのは自民党の中西健治衆院議員で、４年連続。株式の売却や配当などで１１億４０１５万円を得た。上位１０人中９人を自民議員が占め、野党のトップは国民民主党の鈴木義弘衆院議員の１億１００２万円だった。

政党別の平均では、自民が３５１２万円で、９年連続の首位となった。国民民主が２４３８万円、日本維新の会が２３５２万円で続いた。

高市内閣の閣僚の平均は２８６９万円。最多は茂木外相の８２５８万円だった。次は高市首相の３６４１万円で、全体では２９番目だった。

報告対象の９党首の中では、自民総裁の首相がトップで、国民民主の玉木代表（２８８２万円）、維新の藤田文武共同代表（２７０９万円）が続いた。今年２月に就任した中道改革連合の小川代表は２０６０万円で８位だった。