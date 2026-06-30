ガンバレルーヤ・よしこ、憧れの人・小雪を目指すもまさかの人物に近づく「最近になってよく言われるのは…」
お笑いコンビ・ガンバレルーヤのよしこ（35）が6月30日、都内で行われた『つるりんちょ。新CM＆新製品発表会』に登壇。憧れの小雪を目指したのに、まさかの人物に近づいてしまったと明かした。
【写真】変わらずかわいい！2児のママになった西野未姫
この日は、相方のまひる、元AKBでタレントの西野未姫、“みりちゃむ”こと大木美里亜とともに登場。イベントでは、それぞれの「髪のドラマ」をフリップで発表。よしこは「憧れの人」と答えた。
俳優の小雪に憧れているというよしこは、「小雪さんがすごく髪がきれいで、ロングヘアがすごくきれいなので、私もああいうふうになりたいと思って、ロングで維持しているんですけど、やはり大変なんです。髪の毛だけでも小雪さんに近づきたいと思って毎日毎日ケアを頑張っているんです」と“憧れの人”に近づくべく努力していると告白。
しかし「最近になってよく言われるのは、『初期の金八先生を目指しているんですか？』って」とまさかの人物を挙げられてしまうようになったと苦笑い。「私って初期の金八先生だったんだなって」とつぶやくと、MCに「そんなことないです。それより長い気がします」とフォローされ、「本当ですか？でも金八先生もきれいですから髪の毛が。しっかりとケアして、立派な金八先生になろうかなって思っております」と笑顔で受け入れていた。
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この日は、相方のまひる、元AKBでタレントの西野未姫、“みりちゃむ”こと大木美里亜とともに登場。イベントでは、それぞれの「髪のドラマ」をフリップで発表。よしこは「憧れの人」と答えた。
しかし「最近になってよく言われるのは、『初期の金八先生を目指しているんですか？』って」とまさかの人物を挙げられてしまうようになったと苦笑い。「私って初期の金八先生だったんだなって」とつぶやくと、MCに「そんなことないです。それより長い気がします」とフォローされ、「本当ですか？でも金八先生もきれいですから髪の毛が。しっかりとケアして、立派な金八先生になろうかなって思っております」と笑顔で受け入れていた。