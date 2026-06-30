TOMORROW X TOGETHER日本5thシングル「セツナハナビ (Setsuna Hanabi)」リリース決定
TOMORROW X TOGETHERが、公式SNSを通じてあらたなロゴモーションを公開し、8月19日に日本5thシングル「セツナハナビ (Setsuna Hanabi)」をリリースすることを発表した。
■発売日には東京ガーデンシアターにてプレミアムライブを開催
今回公開されたロゴモーションは、先立って6月24日に開催された『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』兵庫公演の終演後に会場でも披露され大きな話題となっており、今回のリリースの知らせに、ファンからは喜びの声が上がった。
日本5thシングル「セツナハナビ (Setsuna Hanabi)」には、日本オリジナル曲となる新曲3曲と、タイトル曲の別バージョンの全4曲が収録される予定。線香花火を彷彿とさせるロゴモーションと「セツナハナビ」というタイトルから、夏を彩る楽曲になるものと期待が高まっている。
また、リリース当日の8月19日には東京ガーデンシアターにて「セツナハナビ (Setsuna Hanabi)」のリリースを記念した、プレミアムライブの開催も発表された。このリリース記念プレミアムライブは、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで対象期間内に応募対象商品を予約、購入した人などが抽選で参加できる。
(P)&(C) BIGHIT MUSIC
■リリース情報
2026.07.13 ON SALE
MINI ALBUM『NO LABELS: PART 02』
※韓国発売日：7月10日（金）
2026.08.17 ON SALE
DIGITAL SINGLE「セツナハナビ (Setsuna Hanabi)」
2026.08.19 ON SALE
SINGLE「セツナハナビ (Setsuna Hanabi)」
■関連リンク
TOMORROW X TOGETHER OFFICIAL SITE
https://txt-official.jp/