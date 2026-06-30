シソンヌ長谷川忍、FRUITS ZIPPER仲川瑠夏を警戒「いろんな方が犠牲になっている」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの仲川瑠夏と、お笑いコンビ・シソンヌ（じろう・長谷川忍）が30日、都内で行われた「氷結 Ice Magic2026」先行メディア体験会に登壇した。
【写真】長谷川忍に警戒された仲川瑠夏
イベント冒頭、仲川は「今日は本当に楽しみにしてましたし、ほんとに私は『氷結』が大好きなので、こういう特別な場所に来れてすごくうれしいです。今日は楽しみたいと思います」とあいさつ。続けて「（食レポについて）自信大あり、任せてください」と自信を見せると、長谷川は「素晴らしい！（FRUITS ZIPPERは）今、ノリに乗ってますからね。今もう何やっても大丈夫ですから。ゾーン入ってますから大丈夫です」とその勢いに太鼓判を押した。
すると、仲川は「長谷川さんは、大丈夫ですか？ばっちりですか？」と質問。次の展開に進もうとするなかでの“引き留め”に、長谷川は「ちょっとちょっと、嫌な絡みしないでください（笑）。仲川さん、気を付けないとほんとに持ってかれるっていうのはね、よく番組を見てますから」と警戒。仲川が「そんなことないです」と否定するも、長谷川は「いろんな方が犠牲になってます。距離感だけ気を付けたいと」と気を引き締めた。
この体験会は、7月3日〜5日の3日間にわたり、東京・サナギ 新宿イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」に先立って行われたもの。全13品をリニューアルを実施した『キリン 氷結』と『キリン 氷結無糖』のブランドの価値である「雑味のないクリアな味わい」をさらに強化する新製法を採用し、「果実のおいしさがよりはっきり感じられる味わい」を味わえる新感覚の体験イベントとなっている。
【写真】長谷川忍に警戒された仲川瑠夏
イベント冒頭、仲川は「今日は本当に楽しみにしてましたし、ほんとに私は『氷結』が大好きなので、こういう特別な場所に来れてすごくうれしいです。今日は楽しみたいと思います」とあいさつ。続けて「（食レポについて）自信大あり、任せてください」と自信を見せると、長谷川は「素晴らしい！（FRUITS ZIPPERは）今、ノリに乗ってますからね。今もう何やっても大丈夫ですから。ゾーン入ってますから大丈夫です」とその勢いに太鼓判を押した。
この体験会は、7月3日〜5日の3日間にわたり、東京・サナギ 新宿イベントスペースで開催される「氷結 Ice Magic 2026」に先立って行われたもの。全13品をリニューアルを実施した『キリン 氷結』と『キリン 氷結無糖』のブランドの価値である「雑味のないクリアな味わい」をさらに強化する新製法を採用し、「果実のおいしさがよりはっきり感じられる味わい」を味わえる新感覚の体験イベントとなっている。