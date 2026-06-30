地域内の再エネ地産地消を推進！エクソル 福知山市の公共施設向け再生可能エネルギー電力活用

記事ポイント エクソルが福知山市の公共施設で再エネ電力を活用福知山市三和町梅原の約1.8MW太陽光発電所が電力を供給たんたんエナジーを通じて地域内の地産地消を推進 エクソルが福知山市の公共施設で再エネ電力を活用福知山市三和町梅原の約1.8MW太陽光発電所が電力を供給たんたんエナジーを通じて地域内の地産地消を推進

エクソルが、京都府福知山市で自社太陽光発電所の電力を市内の公共施設で活用開始します。

福知山市三和町梅原に保有する太陽光発電所で発電した再生可能エネルギー電力を、特定卸供給を活用して地域内で届ける取り組みです。

地域で生み出した電力を地域で活用する、再エネ地産地消の取り組みが進みます。

エクソル 福知山市の公共施設向け再生可能エネルギー電力活用

供給開始日：2026年7月11日(土)予定発電所：福知山市三和町梅原に所在する約1.8MWの太陽光発電所活用場所：市内の公共施設対象外：市民病院、上下水道関連施設年間発電量：約200万kWh見込み

エクソルは、太陽光発電システムの設計・建設・メンテナンスを全国に提供し、2014年より福知山市三和町梅原で自社太陽光発電所を運営しています。

今回の取り組みでは、同発電所で発電した再生可能エネルギー電力が、市内の公共施設で活用されます。

福知山発電所の電力を市内公共施設へ供給

供給元：エクソルの約1.8MW太陽光発電所供給先：市内の公共施設供給経路：たんたんエナジーを通じた特定卸供給

福知山発電所で発電した電力は、特定卸供給契約に基づき、たんたんエナジーを通じて市内の公共施設へ供給されます。

発電した電力全てを公共施設で活用する想定で、地域で発電した電力の地産地消と地産再生可能エネルギーの利用拡大につながります。

たんたんエナジーは電力供給を行う市内唯一の地域新電力として供給を担い、エクソル、たんたんエナジー、福知山市が連携して再生可能エネルギーの有効活用を進めます。

特定卸供給で地域の発電所から地域の消費地へ届ける仕組み

特定卸供給は、これまで市外へ流出していた大規模な電気を市場へ流さず、地域の発電所から地域の消費地へ直接届けるための仕組みです。

再生可能エネルギーの普及が進む一方で、発電された電力の多くは電力系統を通じて広域的に供給され、発電地域で活用されないケースもあります。

福知山市では公共施設へのオンサイトPPA事業や学校への電力供給など、エネルギーの地産地消に向けた取り組みが進められてきました。

今回の取り組みは、福知山市内で生み出された再生可能エネルギー電力を市内公共施設で活用する地域内のエネルギー循環モデルにつながります。

自治体や地域新電力との連携で活用拡大へ

エクソルは本取り組みを通じて、発電した再生可能エネルギーの電力を地域内で活用する取り組みを推進します。

今後も自治体や地域新電力との連携を通じて、公共施設をはじめとするさまざまな需要先で再生可能エネルギーの活用拡大に取り組みます。

第一弾として実施したソーラーシェルターの設置とあわせ、設備と電力供給の両面から地域におけるエネルギーの地産地消の推進に貢献します。

福知山市内で生み出された再生可能エネルギー電力が、市内の公共施設で使われる取り組みです。

地域新電力との連携により、発電所と公共施設をつなぐ地域内の電力活用が広がります。

福知山市の再生可能エネルギー電力活用の紹介でした。

よくある質問

Q. エクソルの電力活用はいつ始まりますか？

A. 供給開始日は2026年7月11日(土)予定です。

Q. 電力はどの発電所から供給されますか？

A. 福知山市三和町梅原に所在する約1.8MWの太陽光発電所で発電した電力が供給されます。

Q. 電力はどこで活用されますか？

A. 市内の公共施設で活用されますが、市民病院、上下水道関連施設で消費する電力は除きます。

Q. 特定卸供給とはどのような仕組みですか？

A. これまで市外へ流出していた大規模な電気を市場へ流さず、地域の発電所から地域の消費地へ直接届けるための仕組みです。

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