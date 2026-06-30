TOMORROW X TOGETHER、日本5thシングル「セツナハナビ（Setsuna Hanabi）」リリース決定
5人組グループ・TOMORROW X TOGETHERがきょう30日午前0時、公式SNSを更新し、新たなロゴモーションを公開。8月19日に待望の日本5thシングル「セツナハナビ（Setsuna Hanabi）」をリリースすることを発表した。
【ライブ写真】大盛り上がり！TXTによる「マツケンサンバII」
今回公開されたロゴモーションは、6月24日に開催された『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』兵庫公演の終演後に会場でも披露され、話題となっており、今回のリリースの知らせに、ファンからは喜びの声が上がった。
日本5thシングル「セツナハナビ（Setsuna Hanabi）」には、日本オリジナル曲となる新曲3曲と、タイトル曲の別バージョンの全4曲が収録される予定。線香花火を彷彿（ほうふつ）とさせるロゴモーションと「セツナハナビ」というタイトルから、夏を彩る楽曲になるものと期待が高まっている。
また、リリース当日の8月19日には、東京ガーデンシアターにて「セツナハナビ（Setsuna Hanabi）」のリリースを記念した、プレミアムライブの開催も発表された。このリリース記念プレミアムライブは、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで対象期間内に応募対象商品を予約、購入した人などから抽選で参加できるイベントとなる。
【ライブ写真】大盛り上がり！TXTによる「マツケンサンバII」
今回公開されたロゴモーションは、6月24日に開催された『2026 TXT MOA CON IN JAPAN』兵庫公演の終演後に会場でも披露され、話題となっており、今回のリリースの知らせに、ファンからは喜びの声が上がった。
また、リリース当日の8月19日には、東京ガーデンシアターにて「セツナハナビ（Setsuna Hanabi）」のリリースを記念した、プレミアムライブの開催も発表された。このリリース記念プレミアムライブは、TOMORROW X TOGETHER Weverse ShopとUNIVERSAL MUSIC STOREの各ストアで対象期間内に応募対象商品を予約、購入した人などから抽選で参加できるイベントとなる。