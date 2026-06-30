＜注目銘柄＞＝アイサンテク、業績絶好調の自動運転関連でトヨタとも連携 ＜注目銘柄＞＝アイサンテク、業績絶好調の自動運転関連でトヨタとも連携

アイサンテクノロジー<4667.T>の２０００円近辺でのもみ合いは強気に買い対処したい。建築・土木業界向けソフトを開発・販売するほか、３次元マップ技術を駆使して自動運転などのモビリティ分野で実力を発揮する。自動運転ベンチャーのティアフォー（東京都品川区）が７月２２日に東証グロース市場に新規上場するが、トヨタ系資本の出資もありマーケットの注目度が高い。このティアフォーのＩＰＯイベントを控えるなか、アイサンテクはトヨタグループと自動運転分野で協業関係にあり、今後の展開に思惑が募る。業績も絶好調で、２６年３月期に営業利益６９％増益を達成したのに続き、２７年３月期も前期比１２％増の８億５０００万円予想と２ケタ成長を継続し、過去最高利益更新が続く見通しだ。



株価も好チャートを形成。６月２２日にマドを開けて戻り高値２２６４円をつけた後に調整を入れたものの、マド埋めを経て再び上値を慕う気配。１月１９日の年初来高値２３０３円奪回が早晩視野に入りそうだ。（桂）



出所：MINKABU PRESS