魚肉と米粉をサクサク味わう！ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」
記事ポイントブルボン新作おさかなスナックが6月30日発売魚肉米粉スナックとローストアーモンド菓子ノンフライ高たんぱく21g食べきり全国発売
ブルボンが、ノンフライスナック「おさかなスナックアーモンドミックス」を2026年6月30日(火)に期間限定で新発売します。
魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたサクサク食感のスナックに、ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子です。
魚の風味豊かな味わいと食べきりサイズの仕立てで、お子さまや高齢の方でも食べやすいおいしさになっています。
ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」
商品名：おさかなスナックアーモンドミックス内容量：21g発売日：2026年6月30日(火)販売地域：全国発売販売チャネル(予定)：量販店、ドラッグストア、小売店、売店など価格：オープンプライス賞味期限：6カ月
「おさかなスナックアーモンドミックス」は、魚肉を練り込み、たんぱく質をたっぷり含んだノンフライスナックです。
スナックには魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげた生地を使い、サクサク食感で味わえます。
ローストしたアーモンドも入っているため、魚の風味豊かなスナックとアーモンドを一袋で組み合わせて食べられます。
魚肉と米粉を焼きあげたサクサク食感
スナック部分は、魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげています。
魚肉を練り込んだ生地をノンフライで仕立て、サクサク食感のスナックとして味わえる商品です。
魚の風味豊かな味わいで、お子さまや高齢の方でも食べやすいおいしさになっています。
ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子
ローストしたアーモンドを組み合わせることで、スナックだけではないミックス菓子になっています。
魚肉と米粉のサクサク食感に、アーモンドの香ばしさをあわせて食べられます。
21gの食べきりサイズなので、魚の風味豊かなスナックとアーモンドを小袋で味わえます。
ノンフライで健康志向の方にも適した仕立て
「おさかなスナックアーモンドミックス」は、健康志向の方にも適したノンフライの商品です。
たんぱく質をたっぷり含んだスナックとして、魚肉を使った菓子を手軽に食べられます。
全国の量販店、ドラッグストア、小売店、売店などで販売が予定されているため、日常の買い物の中で選べる商品です。
魚肉と米粉を焼きあげた軽い食感にアーモンドの香ばしさが重なり、小袋でも味の変化を楽しめるミックス菓子です。
ノンフライでたんぱく質を含む仕立てなので、魚肉を使ったスナックを日常のおやつとして選びやすい一品です。
ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」の紹介でした。
よくある質問
Q. ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」はいつ発売されますか？
A. ブルボン「おさかなスナックアーモンドミックス」は、2026年6月30日(火)に期間限定で新発売されます。
Q. 「おさかなスナックアーモンドミックス」はどのような商品ですか？
A. 魚肉と米粉を練りあわせて焼きあげたサクサク食感のスナックと、ローストしたアーモンドを組み合わせたミックス菓子です。
Q. 販売チャネルはどこですか？
A. 販売チャネルは、量販店、ドラッグストア、小売店、売店などが予定されています。
全国発売の商品です。
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