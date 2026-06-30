記事ポイント 星野書房が萩原京二著『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』を発売全国200以上の社労士事務所支援事例をもとに、7つのSTEPと42のワークを収録手続き屋から外部人事部長、外部CHROへ進む事務所経営ロードマップを掲載 星野書房が萩原京二著『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』を発売全国200以上の社労士事務所支援事例をもとに、7つのSTEPと42のワークを収録手続き屋から外部人事部長、外部CHROへ進む事務所経営ロードマップを掲載

星野書房が、萩原京二著『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』を2026年6月22日に発売します。

社労士として独立起業し年商1億円を実現した著者が、200以上の社労士事務所を支援するなかで体系化した次世代型事務所経営の実践書です。

500ページを超える分量に、7つのSTEPと42のワークが収録されています。

星野書房「開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全」

書名：『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』著者：萩原 京二(はぎわら・きょうじ)定価：2,750円(税込)発売日：2026年6月22日発行：星野書房発売：サンクチュアリ出版ページ数：512ページ

『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』は、社労士事務所の経営戦略を扱う一冊です。

手続き業務が縮小する時代に、外部人事部長や外部CHROとして高い付加価値を提供できるポジションを確立していくためのロードマップがまとめられています。

全国200以上の実在する社労士事務所の支援事例をもとに、読むだけでなく実践するための地図として設計されています。

社労士事務所の第二創業を示す実践書

本書では、既存モデルのリニューアルではなく、事務所の在り方そのものを再定義する第二創業という概念が紹介されています。

給与計算の代行、社会保険手続きの代行、労務相談への対応を月額2万円から3万円の顧問料で受け、顧客数を増やして売上を伸ばす労働集約型モデルが取り上げられています。

クラウド給与計算システムの普及、BPO企業の価格競争、AIによる定型業務の代替が進むなかで、社労士事務所が向き合う構造変化を整理できます。

7つのSTEPと42のワークで段階的に積み上げる構成

全国200以上の実在する社労士事務所の支援事例をもとにしたメソッド7つのSTEPと42のワークで構成顧客数を半分に減らして年商2倍を実現した事務所の転換プロセスを収録手続き屋、外部人事部長、外部CHROという3つの段階を明示ミッション、ビジョン、コンセプトの策定方法を解説選別型マーケティングへの転換をサポート独立開業を考えている社労士から、開業10年以上のベテランまで対応

一気に変えるのではなく、段階的に積み上げることで第二創業を実現する手順が示されています。

顧問料を月額2〜3万円から12〜15万円、そして20〜30万円へ進める考え方や、顧客数を半分にしながら年商を2倍にする転換プロセスも扱われています。

顧客を数ではなく関係性の質で整理し、売り込まない営業や選別するマーケティングを再設計する章立てです。

17章で事務所経営の転換を整理

序章 あなたの事務所は、10年後も存在しているか？第1章 制度発足50年、私たちは今どこにいるのか第2章 第二創業という不可逆かつやりがいを取り戻す選択第3章 労働集約型モデルの正体と成功の罠第4章 事務所の存立基盤を揺るがす3つの構造変化第5章 事務所コンセプトがないと、何も決められない第6章 ミッションとビジョンは、交渉の武器になる第7章 本当にHRニーズがある空白の領域を特定する第8章 顧客を数ではなく関係性の質で整理する第9章 顧問契約は商品ではなく成果への貢献を提供するサブスクリプション第10章 相談顧問を価値の高いサービスにする設計第11章 社労士資格をさらに大きな資産にする第12章 あなたの単価を上げる道具のつくり方第13章 集めるではなく選別するマーケティングを再設計する第14章 売り込まない営業で成約率を上げる第15章 事務所の変革は6ヵ月計画で設計する第16章 成長を持続させるための守りの設計第17章 社労士事務所の経営ロードマップ

各章では、社労士業界の構造変化、事務所コンセプト、顧客選択、相談顧問、営業、6ヵ月計画などが扱われています。

名刺、パンフレット、HP、提案書といった道具のつくり方も含まれ、事務所の方針を顧客や価格の選び方へつなげる形です。

外部人事部長、外部CHROへ役割を転換していく段階が、経営ロードマップとして整理されています。

萩原京二による社労士事務所支援の知見

著者の萩原京二は、社会保険労務士であり、社労士の経営コンサルタントとして200以上の事務所を支援しています。

保険会社在職中に取得した社会保険労務士資格で独立起業し、年商1億円を実現した経歴を持ちます。

30冊以上の著書のなかでも、500ページを超える分量で社労士事務所の10年後に向けた考え方をまとめた一冊です。

定型業務や価格競争の広がりを前提に、社労士事務所がどの顧客とどの価値で向き合うかを考える材料になります。

独立開業前の準備から開業後の転換期まで、手続き中心の働き方を見直す場面に合わせて読み進められる一冊です。

星野書房『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』の発売日はいつですか？

A. 『開業にも経営にも使える 社労士ビジネス大全』は、2026年6月22日に発売されます。

発行は星野書房、発売はサンクチュアリ出版です。

Q. 本書にはどのような内容が収録されていますか？

A. 全国200以上の社労士事務所の支援事例をもとにしたメソッド、7つのSTEP、42のワーク、手続き屋から外部人事部長、外部CHROへ進むロードマップが収録されています。

Q. 著者の萩原京二はどのような人物ですか？

A. 萩原京二は社会保険労務士で、社労士の経営コンサルタントとして200以上の事務所を支援しています。

社会保険労務士資格で独立起業し、年商1億円を実現した経歴があります。

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