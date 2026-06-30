◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本1−2ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。久保建英（25＝Rソシエダード）の2度目のW杯はわずか1試合の出場に終わり、試合後は涙を流した。

「最後まで同点を信じてたので、すぐにワーとはならなかったが、みんなが泣いてるのを見て終わってしまったんだなとすごく悲しい気持ちになった」

初戦のオランダ戦の後半に相手との接触で左膝を負傷。決勝トーナメントに向けて調整を続け、この日はオランダ戦以来のベンチ入りを果たしたが、最後の瞬間はベンチから見届けた。ピッチ上では、チームメートとともに涙を流す場面もあった。

「いち早くチームに戻れるためにやれることをやっていた」と大会を振り返り、「今日の試合は見てて誇らしかった」とブラジルと接戦を繰り広げたチームを称えた。

前回大会も体調不良で決勝T1回戦を欠場。2大会連続で“最終戦”のピッチには立てず、「つらいというよりは、チームに申し訳ないなという気持ちが一番ありますね」と心境を明かした。

「今回もどうしようもないことで、準備を怠ったとかそういうことではないけど、W杯に参加できなかった選手もいるわけで」と出場できなかった選手に触れ、「今回は1試合だったけど出ることができて、感触も良かったので残念な部分もあるけど、僕が個人で残念というよりは、みんなに申し訳ないという気持ちの方が強い」と語った。