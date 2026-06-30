現場改善を25分で学べる！松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」

記事ポイント 松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」予約開始樹脂成形・ダイカスト・金属加工52ウェビナー無料配信ファナック、芝浦機械、マツダなど32社登壇 松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」予約開始樹脂成形・ダイカスト・金属加工52ウェビナー無料配信ファナック、芝浦機械、マツダなど32社登壇

松井製作所が、製造業向けオンラインイベント「Green Molding Webinar Week 2026」の視聴予約受付を開始しました。

樹脂成形、ダイカスト、金属加工の各分野における最新技術や実践的な課題解決策を、専門企業によるウェビナー形式で扱います。

新たに「次世代ダイカスト技術」「次世代金属加工技術」を同時開催テーマに加え、過去最多となる52ウェビナーを配信します。

松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」

イベント名：Green Molding(樹脂成形)／次世代ダイカスト技術／次世代金属加工技術 Webinar Week 2026会期：2026年7月6日(月)〜7月10日(金)開催形式：オンライン配信配信内容：樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関する52ウェビナー登壇企業数：32社参加費：無料 ※要視聴登録視聴方法：イベントサイトより視聴者登録のうえ、各ウェビナーを予約イベント招待コード：D6500932-PR

「Green Molding Webinar Week 2026」は、樹脂成形を中心に、ダイカストや金属加工領域まで対象を広げたオンラインイベントです。

成形不良対策、金型管理、温度管理、省人化、自動化、工程改善、金属3Dプリンティング、金型レス試作、表面処理、切削液管理、現場DXなど、製造現場が直面する幅広い課題を扱います。

各社の技術、製品、事例を通じて、製造現場で次の一手を考えるためのヒントに触れられます。

成形・鋳造・加工を横断するオンラインイベント

製造業では、人手不足への対応、品質の安定化、段取り時間の短縮、エネルギーコストの抑制、開発・試作の短納期化など、現場ごとに多様な課題が顕在化しています。

これらの課題は単一の設備や工程だけでは解決しにくく、金型、材料、成形機、周辺機器、解析、表面処理、自動化、デジタル化などを横断して検討することが重要になっています。

樹脂成形、ダイカスト、金属加工の各分野をまとめて扱うため、製造現場の改善に役立つウェビナーを分野別に選べます。

金型管理や不良対策から金属AMまで扱う52ウェビナー

成形不良、そり変形、炭化・黒点、ガスベント詰まりなどの品質改善金型メンテナンス、金型温度管理、金型交換、段取り改善サイクルタイム短縮、省人化、自動化、作業効率化樹脂流動解析、金型挙動の可視化、機械学習によるデータ活用金属3Dプリンティング、金型レス試作、石膏鋳造、ADC12部品試作ダイカスト品質管理、環境配慮型ダイカスト、工法変更切削液管理、板金加工、冷間圧造、軽量・高機能材料技術省エネ、環境配慮、材料ロス低減につながる技術・製品

ウェビナーは、製造現場の実務課題に関連するテーマを幅広く扱います。

視聴者は、関心のある技術分野や自社の課題に合わせて、各ウェビナーを選択して予約・視聴できます。

品質改善、段取り改善、作業効率化、データ活用、試作、環境配慮など、検討したい課題ごとに技術や製品を見比べられます。

32社が登壇する25分枠のウェビナー

登壇企業：ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダ、松井製作所ほか登壇分野：樹脂成形機、金型、周辺機器、解析、3Dプリンタ、表面処理、鋳造、金属加工、現場DXなど構成：各ウェビナー25分枠

本イベントには、樹脂成形機、金型、周辺機器、解析、3Dプリンタ、表面処理、鋳造、金属加工、現場DXなどの各分野から、計32社が登壇します。

登壇企業には、製造現場の課題解決に関わる専門企業が参加します。

各ウェビナーは25分枠で、製品や技術の情報に加え、現場での活用イメージや改善の考え方を短時間で追えます。

製造現場や生産技術担当者に向けた視聴テーマ

樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関わる製造現場生産技術担当者金型管理、金型交換、温度管理、成形不良対策に課題を感じている方省人化、自動化、工程改善、現場DXを検討している方開発・設計段階での試作短納期化や金型レス生産に関心がある方品質安定、生産性向上、省エネ、環境配慮を同時に進めたい方複数の技術・ソリューションを比較し、自社に合う改善策を探したい方

樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関わる現場では、品質安定や生産性向上、省エネ、環境配慮などを同時に進める課題があります。

「Green Molding Webinar Week 2026」では、複数の技術領域を横断しながら、自社に合う改善策を探せます。

視聴者登録後、スケジュール上の各ウェビナー詳細ページから視聴予約が可能です。

樹脂成形、ダイカスト、金属加工の課題を横断して、技術や製品、事例を短時間で見比べられます。

金型管理、不良対策、省人化、現場DXなど、製造現場の改善に向けた選択肢をオンラインで探せます。

松井製作所「Green Molding Webinar Week 2026」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「Green Molding Webinar Week 2026」はいつ開催されますか？

A. 会期は2026年7月6日(月)〜7月10日(金)です。

開催形式はオンライン配信で、樹脂成形、ダイカスト、金属加工に関する52ウェビナーを配信します。

Q. 「Green Molding Webinar Week 2026」の参加費はいくらですか？

A. 参加費は無料です。

視聴には視聴登録が必要で、イベントサイトより視聴者登録のうえ、各ウェビナーを予約します。

Q. どのような分野のウェビナーを視聴できますか？

A. 成形不良対策、金型管理、温度管理、省人化、自動化、工程改善、金属3Dプリンティング、金型レス試作、表面処理、切削液管理、現場DXなどを扱います。

Q. 登壇企業数は何社ですか？

A. 登壇企業数は32社です。

ファナック、芝浦機械、日本製鋼所、ソディック、パナソニック コネクト、マツダ、松井製作所などが参加します。

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