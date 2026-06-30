◇W杯北中米大会決勝トーナメント1回戦 日本 1―2 ブラジル（2026年6月29日 ヒューストン）

「最高の景色」には届かなかった。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦で日本（FIFAランキング17位）はブラジル（同5位）に1―2で逆転負けし、ベスト32で敗退した。日本は02、10、18、22年大会に続き、5度目の挑戦でも決勝トーナメント1回戦の“壁”を破れなかった。

心境を問われたMF鎌田（クリスタルパレス）は悔しさを押し殺しながら、「自分たちがやりたい展開にはもっていけてたんで、攻められることも理解しながらできてたんで、ホントに難しい感情ですし、ホントにみんなで次に行きたかったという思いがあります」と声を絞り出した。今大会について「クラブチームと違って、国民のみなさんの期待や重圧を感じながらプレーする大会なので、ホントに全く違ったものですし、自分たちはもっと先に行けると思ってたし、みなさんの期待に応えられなかったのは自分たちの力不足だったなと思いますし、もっと先に行きたかったというのが一番強いですね」と振り返った。

森保ジャパンはW杯優勝を公言しながら、目標に届かなかった。敗戦から得られるものを問われると、「優勝をホントに狙える国になるには、もっと選手のクオリティーだったり、まだまだ足りない部分がやっぱりあるなと思いますし、まだまだ僕たちが日本サッカーをもっと盛り上げて、良くして、日本にとってこのスポーツが国技になるぐらいにならないと、本当に取れないなと実感してます」とブラジルとの“差”を痛感した様子。「自分たちがこの先、日本がW杯を取れるように、少しでも価値を高めて日々努力してやっていきたい」と使命感を口にした。