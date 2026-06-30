「北中米Ｗ杯・１回戦、日本代表１−２ブラジル代表」（２９日、ヒューストン）

日本は史上最多５度の優勝を誇るブラジルに敗れ、３大会連続１６強入りを逃し、敗退となった。Ｗ杯の舞台で２度目のサッカー王国との対戦となったが、０６年ドイツ大会に続き敗戦。通算対戦成績は１５戦１勝１２敗２分け。今大会から参加４８チームに拡大され、３２チームによる決勝トーナメントとなったが、日本にとって悲願の決勝Ｔで勝利はならず。分厚い壁に阻まれ、Ｗ杯鬼門の４戦目を突破できなかった。

試合終了のホイッスルとともにイレブンはピッチに倒れこみ、佐野や伊藤、田中の目には涙が光った。

序盤からブラジルペースが続いたが、前半２９分、ボールを奪ったＦＷ佐野がそのままカウンター。自ら持ち込んで、そのままミドルシュート。ゴール左隅に突き刺して先制に成功した。佐野は代表初ゴール。ブラジルサポーターで埋まった完全アウェーのスタジアムは騒然となった。

１-０で折り返した日本だったが、後半怒とうの攻めを浴びると、冨安の顔面ブロックなどでしのいでいたが、１０分、左サイドからのクロスをカゼミロに頭で合わされて失点した。その後も猛攻が続いたが、ＧＫ鈴木のスーパーセーブでしのいだ。

しかし、後半終了間際にゴール前でつながれて、ゴールに突き刺された。

Ｗ杯４戦目、決勝トーナメント初戦は日本にとって鬼門だった。初めて決勝Ｔに進んだ０２年日韓大会はトルコに苦杯。海外大会で初の決勝Ｔとなった１０年南アフリカ大会ではＰＫ戦の末にパラグアイに敗れた。１８年ロシア大会は“ロストフの悲劇”として記憶に新しい。ベルギーを相手に原口、乾のゴールで２−０とリードしながら、後半同点に追いつかれると、アディショナルタイム６分にＣＫからのカウンターを受けて失点し、８強の夢には届かなかった。２２年カタール大会もその後準優勝したクロアチアを相手に延長でも決着がつかずＰＫ戦に突入。１人の失敗にとどめたクロアチアに対し、日本は南野、三笘、吉田が外してしまい、敗退した。

５度目の挑戦だったが、再び決勝トーナメント初戦の壁に跳ね返された。

これまでＷ杯での唯一の対戦だった０６年ドイツ大会では１次リーグで対戦し、１−４の惨敗。力の差をみせつけられていた。２０年ぶりのリベンジは果たせなかった。

◇０６年ドイツＷ杯・ブラジル戦

１分け１敗で追い込まれていた日本は２連勝ですでに突破を決めていたブラジルと対戦。立ち上がりから猛攻にさらされた日本だったが、前半３４分に玉田がスルーパスに抜けだして左足を一閃。先制に成功した。しかし、ブラジルは余裕を持った試合運びから前半終了間際にロナウドにヘディングをたたき込まれて同点で後半へ。後半は防戦一方となり、８分にジュニーニョに豪快な無回転ミドルを決められると、１４分にはジウベルトに追加点。３６分にロナウドに２点目を奪われて、万事休した。今大会でコーチを務めている中村俊輔は目を赤くさせながら「相手が一枚も二枚も上」と声を詰まらせ、チームの中心だった中田英寿はピッチに倒れ込んで涙。その後、中田は代表引退を発表した。

◇日本の過去７大会の成績

９８年フランス大会 １次リーグ敗退（０勝３敗）

０２年日韓大会 １６強（１次リーグ２勝１分けで１位通過）

０６年ドイツ大会 １次リーグ敗退（０勝２敗１分け）

１０年南アフリカ大会 １６強（１次リーグ２勝１敗で２位通過）

１４年ブラジル大会 １次リーグ敗退（０勝２敗１分け）

１８年ロシア大会 １６強（１次リーグ１勝１敗１分けで２位通過）

２２年カタール大会 １６強（１次リーグ２勝１敗で１位通過）