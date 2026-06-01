◆サッカー北中米Ｗ杯▽決勝トーナメント１回戦 ブラジル２―１日本（２９日、ヒューストン競技場）

【ヒューストン（米テキサス州）２９日＝岡島 智哉】日本代表はブラジル代表に１―２で敗れ、２大会連続で決勝トーナメント１回戦での敗退となった。

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通算６度目の優勝を目指すサッカー王国・ブラジルはやはり手強かった。森保ジャパンは１次リーグ３試合を無敗（１勝２分け）で乗り切り、世界一を目標に掲げて決勝トーナメントに臨んだが、ブラジルの壁は高かった。

１次リーグＣ組を２勝１分けで１位通過したブラジルは、これで９大会連続で決勝トーナメント初戦を突破した。１９９０年イタリア大会での１６強敗退を最後に、８大会連続で８強以上の成績を収めている。

２５年１０月の親善試合では日本に２―３で敗れるも、前日会見に出席したアンチェロッティ監督が「あれはいい経験になった」と語り、ＤＦマルキーニョス主将は「あの時はあの時。今は違う。メンバー構成も状況もね」と余裕を醸し出していた。親善試合とＷ杯の決勝トーナメントの舞台で戦うブラジルは、目の色が違った。

涙をのむ形となった日本代表としては、“本気”のブラジルと一発勝負の舞台で対戦した経験を、今後生かしていくしかない。