佐藤健×K（&TEAM）が『#夏うたベスト100』キャンペーンのCMで初共演！ふたりが選んだプレイリストも公開

【その他の画像・動画等を元記事で観る】

6月30日からスタートしたユニバーサル ミュージックの『#夏うたベスト100』キャンペーンの新CM（全4篇）が同日より順次公開される。

■新CM「ドライブの夏」篇にはback number「高嶺の花子さん」「君の恋人になったら」を使用

新CMでは、俳優・佐藤健と、&TEAMのKが初共演。ふたりが描くのは、音楽によって感情が動き出し、何気ない日常が特別な夏のワンシーンへと変わる瞬間。音楽が流れた瞬間、気持ちが切り替わり、夏が一気に色鮮やかに輝き始める。そんな“音楽がもたらす魔法のような瞬間”をエモーショナルな映像表現で描いた。

今回、ふたり一緒の撮影が叶わなかったものの、お互いの想いを感じながらそれぞれ撮影に臨み、CMでは見事な共演を遂げた。

6月30日に公開された「ドライブの夏」篇には、back numberの「高嶺の花子さん」と「君の恋人になったら」を起用。多くのファンを魅了し続ける彼らの楽曲が、CMの世界観をよりいっそう鮮やかに彩る。

CMの舞台はコインランドリー。待ち時間に再生ボタンを押した瞬間、海岸線を走り抜ける真夏のドライブへ。佐藤健とKが、夏真っ盛りのなかを気持ちよく駆け抜けていく。

夏の定番として聴き継がれる名曲「高嶺の花子さん」と、今年TikTokを中心にバイラルした「君の恋人になったら」。世代を超える普遍性と、今この瞬間の鮮度を、ひとつのCMのなかで同居させた。監督は、丸山健志が務めた。

また、「夏うたベスト100」プレイリストに加え、CMに出演する佐藤健とKがこの夏に聴きたい楽曲をセレクトしたスペシャルプレイリストも各種音楽配信サービスにて公開。夏のドライブや旅行、友人との思い出づくりなど、様々なシーンを音楽とともに楽しもう。

■CMコンセプト

誰もが過ごしている日常のワンシーン。再生ボタンを押した瞬間、あの夏に変わる。

「夏うた」には、人を一瞬で夏の景色に連れていく不思議な力がある。

何気ない毎日のなかで、ふと夏うたが鳴り出した瞬間、世界はもう夏のシチュエーションへと切り替わっている。「音楽が、夏を連れてくる」。それが、今回のCMで描きたかったコンセプト。

聴くことが、もう、夏の体験になっている。そんな感覚を15秒の映像に閉じ込めて、ユニバーサル ミュージックのプレイリスト「夏うたベスト100」の入口にしたいと考えた。

■佐藤健、K（&TEAM）インタビューコメント

Q：今回のCM起用楽曲はお聴きになったことがありますか？ また、撮影中に印象に残った楽曲・歌詞があれば教えてください。

佐藤：もちろんありますし、一緒にその曲を口ずさみながら撮影するということもしたので、またこの季節が来たなという感じがしました。

K：全曲もちろん知っていますし、聴いたこともありますし、すべて大好きな曲です。

Q：今回、夏を存分に楽しめる楽曲をCMやプレイリストに組み込んでいますが、ご自身で選んだプレイリストのなかで、夏のドライブで流したい曲はありますか？また、その曲を誰とどんな景色で聴きたくなりますか？

佐藤：僕はすごくスピッツさんの曲が好きでして、「青い車」という歌があるのですが、「君の青い車で海へ行こう」というフレーズは、いつかやってみたいです。何とか青い車を入手するところから始めたいと思います。

この曲は、仲間とオープンカーで風を感じながら、波打ち際を走りたいですね。

K：夏の夕暮れ時にゆっくりドライブをしたいと思っているので、僕たちのファンであるLUNE（「E」は、アキュートアクセントありが正式表記）と一緒に、TEEさんの『ベイビー・アイラブユー』を聴きたいです。この曲は、なぜか夏になると聴きたくなってしまいます。夏の日が落ちかかっているときに聴くのが、趣があっていいなと思っていて、韓国にいるときもよく聴いていました。大好きな楽曲です。

Q：今回ご自身で選ばれたプレイリストのなかで、この夏ぜひ聴いてほしいと思う楽曲はありますか？

佐藤：勿論好きな曲をたくさん聴いていただきたいですが、僕はスピッツ推しなので、スピッツさんの楽曲です。

K：先輩アーティストBTSさんの『Euphoria』という曲を是非聴いてほしいです。この曲はJung Kookさんのソロ曲で、もちろんいつ聴いても素敵なのですが、個人的には特に夏が合うんじゃないかと思っています。夏の朝目覚めたときや海に行ったときに聴くのがベストだと思うので、ぜひぜひ聞いてほしいです。

Q：「こんな夏にしたい！」と思っていることをお聞かせください。

佐藤：たくさんあります。遠出、ドライブ、お祭り、花火などたくさん楽しめる夏にしたいです。あとは、カレーを食べる夏にしたいですね。カレーは、冬にも食べたいんですけど、夏にも食べたいですね。

K：僕は外でのフェスが大好きなのですが、実は暑さに弱くて・・・。今まで最後までヘトヘトにならずにパフォーマンスができたことがないので、今年は暑さに勝つ夏にしたいです。

Q：最後に、CMをご覧の皆さまにメッセージをお願いします！

佐藤：ぜひ、この夏はお好きな音楽とともに最高の夏を過ごしてください。

K：今回、佐藤健さんとご一緒させていただいてとても光栄です。見ている方にも存分に夏を味わっていただき、楽しんでいただけるように一生懸命撮影しましたので、たくさんたくさん見てください！

■関連リンク

『＃夏うたベスト100』特設サイト

https://sp.universal-music.co.jp/summer-songs/2026/

夏うたベスト100 プレイリスト

https://umj.lnk.to/bvzspp7eSF

佐藤健のプレイリスト

https://umj.lnk.to/sGprWFkqSF

K（&TEAM）のプレイリスト

https://umj.lnk.to/4wZmBzVkSF

&TEAM OFFICIAL SITE

https://www.andteam-official.jp/