ビジネスアイデア部門を新設！ 芝浦工業大学「第11回芝浦ビジネスモデルコンペティション」

記事ポイント 第11回SBMCがビジネスアイデア部門を新設、生成AI活用も歓迎最優秀賞50万円の支援金で起業・事業化まで伴走サポート2025年度は3社が起業、参加者の約9割が就活に役立ったと回答 第11回SBMCがビジネスアイデア部門を新設、生成AI活用も歓迎最優秀賞50万円の支援金で起業・事業化まで伴走サポート2025年度は3社が起業、参加者の約9割が就活に役立ったと回答

芝浦工業大学は、第11回芝浦ビジネスモデルコンペティション（SBMC）を開催します。

起業や新規事業の創出を目指す学生に向けた実践的なコンペで、アントレプレナーシップの醸成を目的とし、2026年6月19日（金）から応募受付を開始しています。

芝浦工業大学「第11回芝浦ビジネスモデルコンペティション」

テーマ：アイデアとテクノロジーでより良い社会に貢献しよう対象：芝浦工業大学（中高含む）および他校（中高含む）の学生1〜6名のチーム（社会人参加可、代表者およびチームの半数以上が学生であること）応募受付開始：2026年6月19日（金）ビジネスアイデア部門 書類締切：2026年8月31日（月）／発表会：2026年9月27日（日）ビジネスモデル部門 書類締切：2026年11月15日（日）／セミファイナル：2026年11月28日（土）／ファイナル：2026年12月13日（日）（豊洲キャンパスにて対面実施予定）最優秀賞：50万円・表彰状・盾優秀賞：20万円・表彰状・盾企業賞：10万円／奨励賞：5万円／敢闘賞・ビジネスアイデア特別賞・研究室奨励賞・ジュニアイノベーター賞（各協賛企業より授与予定）

SBMCは、芝浦工業大学が主催するビジネスモデルコンペティションで、学生が考案したアイデアや研究成果を起業・新規事業へとつなげることを目的としています。

「ビジネスアイデア部門」新設と生成AI活用の歓迎

第11回では、課題を発見し解決策を考える経験をより多くの学生・生徒に提供するため、「ビジネスアイデア部門」を新設しました。

ひらめきや着想を重視した部門で、アイデア創出やブラッシュアップにおける生成AIの活用も歓迎しています。

また、第10回に引き続き「研究室奨励賞」を設け、研究室の研究成果や研究シーズを起点とした提案を評価することで、研究を社会実装へ橋渡しする発想を後押しします。

支援金と伴走型サポート

ファイナルステージで高評価を得たチームには、試作・検証や起業準備等に活用できる支援金が用意されています。

最優秀賞50万円、優秀賞20万円のほか、協賛企業による企業賞（10万円）や奨励賞（5万円）など複数の賞が授与される予定です。

出場後も、ビジネスモデルのブラッシュアップや実証のフォローアップといった伴走型の個別支援を受けられます。

SBMCから生まれた起業事例

2025年度にはSBMCに参加した学生による3社の起業が実現しています。

コーヒースタンドの運営・関連商品の販売を手がけるHINACO、「広場恐怖症」治療のためのVR曝露療法アプリケーションを開発・運営するリボンアーキテクツ、VR科学教育アプリの開発・販売を行うOscillo Visionの3社が、SBMCをきっかけに生まれたアイデアを実際の事業として展開しています。

過去10回の開催において、参加者の約9割が「進路選択や就活に役立った」と回答しており、起業準備だけでなくキャリア形成の場としても機能しています。

主催・協賛・後援

芝浦工業大学を主催に、アーネストワン・IHI・AIRI・ITOKIをはじめとする企業・団体の協賛・後援のもとで開催されます。

書類選考等を通過したチームが豊洲キャンパスに集まり、プレゼンテーションと最終審査に臨めます。

生成AIを活用したアイデア創出から参加できるビジネスアイデア部門の新設で、ビジネス経験が少ない学生でも起業への第一歩を踏み出せる環境が整っています。

最優秀賞50万円の支援金と伴走型サポートを通じて、アイデアを実際の事業として育てるプロセスを在学中から体験できます。

第11回芝浦ビジネスモデルコンペティションの紹介でした。

よくある質問

Q. ビジネスアイデア部門とビジネスモデル部門のスケジュールはどう違いますか？

A. ビジネスアイデア部門は応募書類締切が2026年8月31日（月）、発表会が9月27日（日）です。ビジネスモデル部門は書類締切が2026年11月15日（日）で、11月28日（土）のセミファイナルを経て、12月13日（日）に豊洲キャンパスでファイナルが開催されます。

Q. 他校の学生や社会人も参加できますか？

A. 芝浦工業大学以外の学校（中高含む）の学生も参加できます。社会人も参加可能ですが、代表者およびチームの半数以上が学生であることが条件です。チームは1〜6名で編成します。

Q. SBMCへの応募はいつから受け付けていますか？

A. 2026年6月19日（金）から応募受付を開始しています。特設ウェブサイトはhttps://sbmc.shibaura-it.ac.jp/で公開されています。

Copyright © 2026 Dtimes All Rights Reserved.

The post ビジネスアイデア部門を新設！ 芝浦工業大学「第11回芝浦ビジネスモデルコンペティション」 appeared first on Dtimes.