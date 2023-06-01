NHK BSの生中継で解説

サッカー日本代表は日本時間6月30日、FIFA北中米ワールドカップ（W杯）の決勝トーナメント1回戦でブラジル代表と対戦する。

NHK-BSの生中継で解説を務める元日本代表MF本田圭佑は、試合前にひときわ目を引く鮮やかな衣装でピッチに姿を現し、SNS上で話題を呼んでいる。

日本がベスト16を懸ける大一番。熱気が高まるキックオフ前の時間帯、日本時間午前1時すぎに中継がスタートすると、本田は白のシャツの上に真っ赤なジャケットを羽織ったスタイルで決戦の舞台となるスタジアムに登場した。

解説者としての枠にとらわれないド派手な出で立ちは、画面越しのファンを驚かせた。SNS上では「目覚めるくらい真っ赤なジャケット！」「本田真っ赤」といった声が上がり、試合前から強烈なインパクトを与えていた。

さらに「本田さん 鮮やかな赤いジャケット 意気込み感じるねぇ〜」と大一番への熱量を感じ取る意見のほか、「本田キングカズみたい笑笑」と日本サッカー界のレジェンドの姿を重ねる反応も寄せられ、キックオフを前にファンの盛り上がりを後押ししていた。

本田はブラジルの多くのブラジルサポーターで埋まったスタンドを見ながら「ブラジルをビビらせてほしい」と期待を寄せていた。（FOOTBALL ZONE編集部）