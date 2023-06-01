【W杯2026】江頭2:50、フジ生中継に全身タイツで“乱入” 最後は強制的にフレームアウト
お笑い芸人・江頭2:50が、29日放送のフジテレビのニュース番組『FNN Live News α』（後11：30）の放送内で行われた「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」日本対ブラジル戦の中継にゴールドの全身タイツ姿で“乱入”した。
【写真】個性的な仲間も？ハチマキ＆タイツス姿でスタジアムの熱狂を伝える江頭2:50
番組内では、遠藤玲子アナウンサーが、試合が行われるスタジアム前からの会場の熱気を伝えたが、多くのサポーターの中に、ひときわ目立つタイツ姿の江頭がカメラ前に登場した。
遠藤アナが「日本のサポーターの皆さん、ぜひ日本から声援を送ってもらいたいと思います」と話すと、江頭が「日本勝つぞー！」と掛け声。近くの日本サポーターとともに「ニッポン！」コールを連呼。最後は遠藤アナにバックハグをしたところを関係者に止められ、最後は強制的にフレームアウトしていった。
江頭の登場に視聴者からは「あわや放送事故ｗ」「またやらかしたな…」といった反響が寄せられている。
【写真】個性的な仲間も？ハチマキ＆タイツス姿でスタジアムの熱狂を伝える江頭2:50
番組内では、遠藤玲子アナウンサーが、試合が行われるスタジアム前からの会場の熱気を伝えたが、多くのサポーターの中に、ひときわ目立つタイツ姿の江頭がカメラ前に登場した。
江頭の登場に視聴者からは「あわや放送事故ｗ」「またやらかしたな…」といった反響が寄せられている。