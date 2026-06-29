女王蜂の新曲「星」がTVアニメ『天幕のジャードゥーガル』のエンディングテーマに決定した。あわせて、「星」の世界観をイメージした最新アーティストビジュアル・ジャケットビジュアルも公開されている。

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』は、トマトスープにより秋田書店「Souffle」（スーフル）にて連載中の人気歴史マンガを原作としたアニメ化作品。原作、宝島社「このマンガがすごい！2023」オンナ編で第1位を獲得、さらに「マンガ大賞」に2023年と2024年の2年連続でランクイン、先日発表された第55回日本漫画家協会コミック部門で大賞を受賞するなど注目を集めている。

©トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会

アニメーション制作は、『ダンダダン』や『平家物語』、『映像研には手を出すな！』などを手掛けたサイエンスSARUが担当。女王蜂とはミュージカル・アニメーション映画『犬王』にアヴちゃんが声優として出演して以来、約4年ぶりのタッグとなった。

新曲「星」については2026年7月5日に先行配信、2026年8月5日にCD発売という形でのリリースが予定されている。配信予約・CD発売情報・CD特典品目もアナウンスされ、各CDショップにて予約もスタートした。

CDは2形態での発売となり、どちらにもカップリング曲として新曲「サスペンス」を収録。完全生産限定盤は、“女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」”の選りすぐりのライヴ映像を13曲収録したBlu-rayに、50ページフォトブックとプレミアムレーザーカットカバーを付属した7inchレコードサイズの豪華特製BOOK仕様。期間生産限定盤は、7inchレコードサイズのアニメ描き下ろし絵柄紙ジャケット仕様となる。

女王蜂は現在＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞を開催中。また、＜単独公演「蜂月蜂日〜サスペンス〜」＞を2026年8月8日(土)Zepp Haneda(TOKYO)にて開催することも決定している。

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■アヴちゃん(女王蜂) コメント

復讐心。作品世界で描かれる激動の時代のなかで、ひとり立ち続ける主人公が抱える思い。そのとてつもなさに星を感じました。

どこか沁み入るように、たのしんで頂けますように！

■原作者・トマトスープ先生コメント

まるで、星の夜に辿り着いた天幕のもと語られた、彼女たちの物語を聞いているよう。

「忘れないで」、そう語りかけてくれるこの歌は、悲しくも強さを湛えています。

素晴らしい楽曲をいただき、ありがとうございます。

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■New Single『星』

特設サイト https://ziyoou-vachi.com/star/

TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』エンディングテーマ ▼Streaming & Download

2026年7月5日 先行配信

配信予約 https://QueenBee.lnk.to/7dPneu ▼CD

2026年8月5日 CD発売

CD予約 https://QueenBee.lnk.to/STAR_CD 商品仕様

◎完全生産限定盤 (CD＋Blu-ray)：

\7,700 (税抜価格\7,000)

AICL-4918〜9

7inchレコードサイズ 豪華特製BOOK仕様

50ページフォトブック・プレミアムレーザーカットカバー付属 ◎期間生産限定盤（CD）：

定価\1,800 (税抜価格\ 1,636)

AICL-4920

7inchレコードサイズアニメ絵柄描き下ろし紙ジャケット仕様 収録曲

◎完全生産限定盤(CD)

01​. 星

02​. サスペンス

03​. 星 (off vocal ver​.)

04​. サスペンス (off vocal ver​.) ◎完全生産限定盤(Blu-ray)

全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」

[2026​.05​.05 Live at 大宮ソニックシティ 大ホール]

選りすぐりの13曲を収録

PERSONAL

雛市

火炎

金星

デスコ

ヴィーナス

BL

SAILOR

バイオレンス

FLAT

HELTZ

メフィスト

Serenade ◎期間生産限定盤(CD)

01​. 星

02​. サスペンス

03​. 星 (anime size edit)

04​. 星 (off vocal ver​.) [店舗特典]

●LIVE会場予約/購入特典：「星」ビジュアル 両面印刷A2ポスター

※LIVE会場にて、「星」を予約/購入された方が対象となります。

●Amazon.co.jp限定特典：メガジャケ

※購入されたタイプのジャケット絵柄のメガジャケとなります

●楽天ブックス限定特典：「星」アクリルキーホルダー

●セブンネット限定特典：「星」缶バッジ

●タワーレコード限定特典：「星」スマホサイズステッカーA

●アニメイト限定特典：「星」L版ブロマイド

●応援店限定特典：「星」スマホサイズステッカーB

※LIVE会場予約/購入特典は”全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」” 東京ガーデンシアター公演より開始いたします。

※LIVE会場予約/購入特典はご予約の場合は後日郵送にてお届けさせていただきます。CD発売後は公演会場にてお渡しさせて頂きます(会場ごとに特典数に限りがございますのでご了承下さい)

※「星」完全生産限定盤の会場取り扱いに関しましてはパッケージの売れ行き次第では、取り扱いが無い可能性もございます。あらかじめご了承下さい

※こちらの特典の問い合わせは、Sony Music Shop、女王蜂オフィシャルファンクラブ「CLUB OF qb」へのお問合せはしないで頂きますようお願い致します

■TVアニメ『天幕のジャードゥーガル』 ©トマトスープ（秋田書店）／天幕のジャードゥーガル製作委員会 2026年7月4日（土）夜11時〜

初回2話連続1時間スペシャル！

以降 毎週土曜 夜11時30分〜

テレビ朝日系全国ネット”IMAnimation”枠・BS朝日ほかにて放送 配信サービスはコチラ

ABEMA / DMM TV / dアニメストア / dアニメストア for Prime Video / dアニメストア ニコニコ支店 / FOD / Hulu / J:COM STREAM / Lemino / milplus / Netflix / Prime Video / TELASA / TVer / U-NEXT / WOWOWオンデマンド / アニメ放題 / ニコニコ / バンダイチャンネル ほか ■ストーリー

少女と妃。

復讐の絆で結ばれた二人が、地上最強の帝国に嵐を起こす――。 母を亡くし、故郷からも遠く引き離された幼い少女・シタラは、

学者一家の心優しい奥方・ファーティマに拾われる。

「勉強して賢くなれば、どんなに困ったことが起きたって何をすれば一番いいのかわかるんだ」――

ファーティマの息子・ムハンマドの言葉に心を揺さぶられたシタラは、

“知”の可能性と大切さを知り、教養を深めていく。

いつの日にか、ムハンマドに追いつくことを夢見て……。 その頃、皇帝チンギス・カンによる地上最強の「モンゴル帝国」が日に日に勢力を拡大していた。

その歴史のうねりは、ついにシタラの住む街をも巻き込んでいく。

帝国の第四皇子トルイによってすべてを奪われ捕虜となったシタラは、

ただ一つ残った“知恵”を駆使して王族に取り入り、帝国を内側から崩壊させようと決意する。

心に復讐の炎を宿しつつ、表向きは帝国に仕える身となったシタラはある日、第三皇子オゴタイの第六妃ドレゲネと運命的な出逢いを果たす。彼女もまた壮絶な過去を抱え、心の内に帝国への深い恨みを秘めていた。 シタラとドレゲネ。

出逢うはずのなかった二人が手を取り合うとき、運命が大きく動き始める ■スタッフ

原作：トマトスープ『天幕のジャードゥーガル』（秋⽥書店「Souffle」連載）

総監督：⼭⽥尚⼦

監督：Abel Gongora

シリーズ構成：加藤還一

キャラクターデザイン・作画チーフ：吉田健一

演出チーフ：藤倉拓也

美術監督：樺澤侑里

色彩設計：今野成美

撮影監督：高橋直希

編集：廣瀬清志

音楽：日野浩志郎

音響監督：小沼則義

アニメーション制作：サイエンス SARU ■OPテーマ

SEKAI NO OWARI「Stella」 ■EDテーマ

女王蜂「星」 ■キャスト

シタラ：関根明良

ドレゲネ：小清水亜美

ファーティマ：桑島法子

ムハンマド：齋藤 潤

オゴタイ：下野 紘

トルイ：鈴木崚汰

シラ：入野自由

チャガタイ：浪川大輔

ジュチ：野島健児 ■公式サイト・SNS

公式サイト：http://anime-jaadugar.com/

公式X

国内 @anime_jaadugar（https://x.com/anime_jaadugar）

海外 @Jaadugar_global（https://x.com/Jaadugar_global） ■サイエンスSARU

新しい手法や若手スタッフの育成に取り組み、TV・劇場・配信と多岐にわたり作品を発表するアニメーション制作会社。代表作にはアヌシー国際アニメーション映画祭長編部門グランプリ・クリスタル賞受賞作『夜明け告げるルーのうた』を始め、『夜は短し歩けよ乙女』、『DEVILMAN crybaby』、『映像研には手を出すな！』、『犬王』、『スコット・ピルグリム テイクス・オフ』、『きみの色』、『ダンダダン』など。その圧倒的クオリティで世界中から高く評価されている。

【サイエンスSARU公式サイト】https://sciencesaru.com/ ■原作情報

原作：トマトスープ 『天幕のジャードゥーガル』（秋田書店「Souffle」連載）

Souffle(スーフル)にて好評連載中

URL：https://souffle.life/author/tenmaku-no-ja-dougal/

コミックス第5巻まで好評発売中

◾️＜女王蜂 全国ホールツアー2026「PERSONAL DISTANCE」＞

終了公演は割愛 【石川】

日程：2026年7月5日（日）

会場：金沢市文化ホール

時間：開場17:00 / 開演18:00

問い合わせ：キョードー北陸チケットセンター 025-245-5100

（営業時間：火〜金 12:00〜16:00/土曜 10:00〜15:00（休業日：月・日・祝）） 【東京】

日程：2026年7月10日（金）

会場：東京ガーデンシアター

時間：開場18:00 / 開演19:00

問い合わせ：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） ▼チケット一般発売中

https://www.sma.co.jp/s/sma/music/queenbee_ticket#/

■＜女王蜂 単独公演「蜂月蜂日〜サスペンス〜」＞

2026年8月8日(土)Zepp Haneda(TOKYO)

時間：17:00 / 18:00 ▼チケット

料金：7,500円（税込/1Fスタンディング／２F指定席/別途要ドリンク代）

※6歳以上チケット必要、6歳未満入場不可

発売日：7/18(土)10:00

問い合わせ先：DISK GARAGE（https://info.diskgarage.com/） ◆オフィシャルHP先行受付

2026年6月27日(土)12:00〜2026年7月12日(日)23:59

https://eplus.jp/ziyoouvachi26/