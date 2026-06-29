当事者7名と1年かけた痛くないプラスサイズ専用設計！ YB-LAB.「おまたせブラ」

記事ポイント プラスサイズ女性当事者7名と専門家が約1年かけて共同開発した専用設計ブラワイヤーの位置・角度をプラスサイズ専用に調整し、自然なバストラインをキープ全面パワーネット設計と1カップで2カップに対応する仕様でサイズ選びを簡単に プラスサイズ女性当事者7名と専門家が約1年かけて共同開発した専用設計ブラワイヤーの位置・角度をプラスサイズ専用に調整し、自然なバストラインをキープ全面パワーネット設計と1カップで2カップに対応する仕様でサイズ選びを簡単に

YB-LABは、プラスサイズ女性当事者のリアルな悩みに向き合って開発した新作ブラジャー『おまたせブラ』を、2026年5月29日より予約販売しています。

プラスサイズモデル事務所BloomCreativeの協力のもと、当事者7名とランジェリー専門家とともに約1年かけて共同開発した一枚で、着け心地・シルエット・ムレにくさ・サイズ選びのしやすさのすべてで妥協しない設計を実現しています。

YB-LAB.「おまたせブラ」

商品名：おまたせブラ発売日：2026年5月29日より予約販売開始カラー：ブラック／モーブグレーサイズ：DE80-90／FG80-90／HIJ80-90価格：7,980円（税込）

『おまたせブラ』は、YB-LABがプラスサイズ女性向けに開発したブラジャーです。

YB-LABはグラマラスパッツシリーズをはじめとする着圧ケアアイテムで知られ、グッドデザイン賞を2年連続で受賞した実績を持ちます。

プラスサイズ女性向けブラジャー市場では、「サイズがない」「デザインが限られる」「着け心地を我慢するしかない」といった悩みが依然として存在しています。

一般的な店頭では、アンダー80以上やGカップ以上になると選択肢が限られ、欲しいデザインやサイズを自由に選びづらい状況が続いています。

『おまたせブラ』はそうした「選べない不便さ」にも向き合いながら開発が進められました。

キャッチコピーの「やっと会えたね。」には、長い間理想のブラを待ち続けていた方への「お待たせしました」という想いが込められています。

ワイヤーの位置・角度まで徹底設計

開発には、プラスサイズモデル事務所BloomCreativeの協力のもと、プラスサイズ女性当事者7名が参加しました。

日常生活で感じていた不満や悩みを細かくヒアリングしながら、何度も試作と調整を重ねています。

さらに、ランジェリーデザイナー歴35年の松丸雄一郎氏と、ランジェリーデザイナー歴22年の齊藤あさみ氏がタッグを組み、着け心地とシルエットの両立を追求しました。

プラスサイズ向けブラジャーは、通常サイズを単純に大きくするだけでは快適な着用感を実現しづらく、ワイヤー位置やカップ構造、フィット感の細かな調整が必要です。

『おまたせブラ』ではワイヤーの位置や角度、カップ構造、フィット感など細部までこだわり、ストレスを軽減しながら自然で美しいラインを実現しています。

ただサイズを大きくしただけではない、プラスサイズ専用設計だからこそ生まれた着用感です。

苦しくないのに、ちゃんときれい

ワイヤーブラジャーについては、締め付けによる痛み・長時間着用による苦しさ・汗によるムレ・食い込みによるストレスを感じながらも、「ノンワイヤーでは支えが足りず不安」「仕事ではきちんと見せたい」という理由から我慢して着用しているケースも少なくありません。

『おまたせブラ』ではワイヤーによる締め付け感を抑えながらも、自然できれいなバストラインをキープできる設計を採用しています。

プラスサイズ向けブラにありがちな甘すぎるデザインではなく、シンプルで洗練された印象を目指したデザインです。

体型を隠すためではなく、自分らしく心地よく過ごすためのブラとして開発されました。

長時間つけても苦しくなりにくい

『おまたせブラ』では、着けた瞬間のラクさだけでなく、一日中快適に過ごせることを重視しています。

汗がたまりにくくムレにくい仕様にすることで、長時間着用時の不快感にも配慮しました。

仕事やお出かけなど、朝から夜まで着用し続ける場面でも、ムレや締め付けが出にくい設計になっています。

「毎日のちゃんとしたい」に寄り添える一枚として開発されました。

カップギャザーの陰影や透け感のある素材を取り入れることで、シンプルながらも上品さを感じられるデザインに仕上がっています。

サイズで諦めない

一般的なブラジャーでは、サイズが大きくなるにつれてサイズごとの差が大きくなり、「合う・合わない」が生まれやすくなります。

『おまたせブラ』では、そうしたサイズ選びの難しさにも向き合い、全面パワーネット設計を採用しています。

通気性を確保しながら身体にフィットしやすい着用感を目指した設計で、1サイズ（1アンダー）に加え、1カップで2カップに対応できる仕様にすることで、サイズ選びをしやすくしています。

さらに、別売りの延長ホック仕様により、体調変化やその日のコンディションに合わせて調整できます。

DE80-90・FG80-90・HIJ80-90の3サイズ展開で、プラスサイズ女性がより快適に着用しやすい構造を追求しました。

自分らしく着られることを考えたカラー展開

カラーは、使いやすいブラックと、肌なじみがよく透けにくいモーブグレーの2色展開です。

どちらも日常使いしやすい色味を目指し、トップスやファッションに自然になじみやすいカラーを採用しています。

装飾を抑えたシンプルなデザインにすることで、洋服に響きにくく、シーンを選ばず着用しやすい印象になっています。

カップギャザーの陰影や透け感のある素材を取り入れることで、シンプルながらも上品さを感じられるデザインです。

かわいいだけではなく、「自分らしく心地よく着られること」も大切にした配色で、毎日手に取りたくなる一枚を目指しています。

ワイヤーの締め付け感を抑えながら自然なバストラインをキープし、ムレにくい仕様と豊富なサイズ展開で、プラスサイズ女性がこれまで我慢してきた「日常の小さな不快」を軽くしてくれる一枚です。

ブラックとモーブグレーの2色から自分らしいカラーを選んで、毎日快適に着られます。

『おまたせブラ』の紹介でした。

よくある質問

Q. 『おまたせブラ』の価格とカラー展開を教えてください？

A. 価格は7,980円（税込）です。

カラーはブラックとモーブグレーの2色展開で、2026年5月29日より予約販売が始まっています。

Q. サイズ展開はどのようになっていますか？

A. DE80-90・FG80-90・HIJ80-90の3サイズ展開です。

1カップで2カップに対応できる仕様で、別売りの延長ホックでさらに調整できます。

Q. 開発にはどのような専門家が関わっていますか？

A. ランジェリーデザイナー歴35年の松丸雄一郎氏と、ランジェリーデザイナー歴22年の齊藤あさみ氏が開発に加わっています。

プラスサイズ女性当事者7名も開発に参加し、約1年かけて試作と調整を重ねました。

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