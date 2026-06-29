NHK『Venue101 EXTRA (Day1)』の詳細発表！アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NEXZ、FRUITS ZIPPERが豪華競演
7月4日に放送される、NHK総合『Venue101 EXTRA (Day1)』の出演アーティストと曲目が明らかとなった。
■『Venue101 EXTRA (Day1)』出演者＆曲目
アイナ・ジ・エンド「No Epilogue」
＝LOVE「劇薬中毒」
NEXZ「Mmchk (Japanese Ver.)」
FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」
※五十音順
■Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も!?
毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送される音楽番組『Venue101』。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花、そしてゲストアーティストたちが、楽しく・熱くライブを届けている。
そしてこのたび、101スタジオを飛び出し『Venue101 EXTRA』と題しての公開収録を、NHKホールにて
実施。その模様が、7月4日と18日の2週に分けて放送される
4日放送のDay1では、4組のライブをオンエア。アイナ・ジ・エンドはアニメ映画の主題歌で自ら作詞作曲した「No Epilogue」をテレビ初披露。＝LOVE は情熱的でダークなラブソング「劇薬中毒」、NEXZ は曲名にもなっているフレーズ“Mmchk（ウンツク）”がクセになる「Mmchk (Japanese Ver.)」を、そして FRUITS ZIPPER は言葉遊びも楽しいポジティブな一曲「ぱわーオブらぶ」を披露する。
そして、18日放送のDay2では、NCT WISH、超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:I、Mega Shinnosukeのライブを放送。それぞれの放送日では、Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も!? 続報を待とう。
■番組情報
NHK総合『Venue101 EXTRA (Day1)』
07/04（土）23:00～23:30
出演：アイナ・ジ・エンド ＝LOVE NEXZ FRUITS ZIPPER ※五十音順
NHK総合『Venue101 EXTRA (Day2)』
07/18（土）23:00～23:30
出演：NCT WISH、超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:I、Mega Shinnosuke
司会：濱家隆一（かまいたち） 生田絵梨花
ナレーション：服部伴蔵門
※NHK ONE で同時配信・1週間見逃し配信
■関連リンク
『Venue101』番組サイト
https://one.nhk/venue101