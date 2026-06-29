NHK『Venue101 EXTRA (Day1)』の詳細発表！アイナ・ジ・エンド、＝LOVE、NEXZ、FRUITS ZIPPERが豪華競演

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7月4日に放送される、NHK総合『Venue101 EXTRA (Day1)』の出演アーティストと曲目が明らかとなった。

■『Venue101 EXTRA (Day1)』出演者＆曲目

アイナ・ジ・エンド「No Epilogue」

＝LOVE「劇薬中毒」

NEXZ「Mmchk (Japanese Ver.)」

FRUITS ZIPPER「ぱわーオブらぶ」

※五十音順

■Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も!?

毎週土曜23時、NHK101スタジオから生放送される音楽番組『Venue101』。「土曜23時、ライブが生まれる」をテーマに、MCの濱家隆一（かまいたち）と生田絵梨花、そしてゲストアーティストたちが、楽しく・熱くライブを届けている。

そしてこのたび、101スタジオを飛び出し『Venue101 EXTRA』と題しての公開収録を、NHKホールにて

実施。その模様が、7月4日と18日の2週に分けて放送される

4日放送のDay1では、4組のライブをオンエア。アイナ・ジ・エンドはアニメ映画の主題歌で自ら作詞作曲した「No Epilogue」をテレビ初披露。＝LOVE は情熱的でダークなラブソング「劇薬中毒」、NEXZ は曲名にもなっているフレーズ“Mmchk（ウンツク）”がクセになる「Mmchk (Japanese Ver.)」を、そして FRUITS ZIPPER は言葉遊びも楽しいポジティブな一曲「ぱわーオブらぶ」を披露する。

そして、18日放送のDay2では、NCT WISH、超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:I、Mega Shinnosukeのライブを放送。それぞれの放送日では、Day1とDay2の出演者がクロスオーバーするスペシャル企画も!? 続報を待とう。

■番組情報

NHK総合『Venue101 EXTRA (Day1)』

07/04（土）23:00～23:30

出演：アイナ・ジ・エンド ＝LOVE NEXZ FRUITS ZIPPER ※五十音順

NHK総合『Venue101 EXTRA (Day2)』

07/18（土）23:00～23:30

出演：NCT WISH、超ときめき♡宣伝部、B&ZAI、ME:I、Mega Shinnosuke

司会：濱家隆一（かまいたち） 生田絵梨花

ナレーション：服部伴蔵門

※NHK ONE で同時配信・1週間見逃し配信

■関連リンク

『Venue101』番組サイト

https://one.nhk/venue101