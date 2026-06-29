サッカー元日本代表MF本田圭佑（40）が29日、自身のYouTubeチャンネルで動画を生配信。FIFAワールドカップ（W杯）決勝トーナメント1回戦の日本−ブラジルを直前に控え、視聴者の質問に答えた。

日本は1勝2分けの勝ち点5で、F組を2位通過。29日（日本時間30日午前2時キックオフ）に、C組1位のブラジルと戦う。運命の一戦があと5時間と迫るなか、本田が“緊急”生配信を行った。

1次リーグのオランダ戦の解説の際、飲水タイム「ハイドレーションブレーク」が取られると「これなんすか？」とポツリ。実況のNHK小宮山晃義アナウンサーが「ハイドレーションブレーク、飲水タイムが前後半3分ずつ設けられます」と説明するシーンがあった。

ネット上などではサッカーにあまり詳しくない視聴者のためにわざと知らない振りをしていたのではないか、という推測も見られたが、本田は「給水タイムはもともとあるじゃないですか。オランダ戦は室内で涼しかったんですよ。で、涼しい時に給水タイムないんですよサッカー界。だから普通に何でやるの？って。間にコマーシャル入れるし、なるほどさすがアメリカって思いましたね」と、「ハイドレーションブレーク」そのものについては知っていたと説明。

だが大会中に一貫して飲水タイムが設けられていることについては「全然知らなかった。ガチでした」と真相を語った。