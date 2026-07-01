30日夕方、大仙市協和の国道46号で車がクマと衝突しました。車を運転していた男性にけがはありませんでした。大仙警察署の調べによりますと30日午後5時55分ごろ、大仙市協和荒川の国道46号を大仙市協和方向から仙北市角館方向に走っていた普通乗用車が、南側から北側に横断するクマ1頭と衝突しました。車を運転していた、大仙市に住む20代の男性にけがはありませんでした。クマの体長は約50センチだったということです。