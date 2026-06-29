今月５日、魚津市の北陸自動車道で大型トラックを運転していて事故を起こし作業員２人を死亡させたとして逮捕された男がきょう、酒気帯び運転と過失運転致死の罪で起訴されました。



起訴されたのは、福島県の運送会社社員だった根本宏一被告（５６）です。起訴状などによりますと根本被告は今月５日、酒を飲んで大型トラックを運転し、魚津市の北陸自動車道の道路工事現場で作業車に衝突し、作業中だった富山市月岡町の長森清さん（５７）と立山町宮路の土肥純樹さん（３６）を死亡させたとされています。





捜査関係者によりますと、根本被告のトラックからは酒の缶４本が見つかっていて、逮捕時の呼気からは酒気帯び運転の基準の２倍を超えるアルコールが検出されました。捜査関係者によりますと、より罪の重い「危険運転致死」の適用も視野に捜査していましたが、検察は「進路前方の左右に注意を払わず、またハンドルを的確に操作しなかったことにより規制車線に入った過失で起こした事故だ」として、逮捕容疑と同じ「過失運転致死」と「酒気帯び運転」の罪で起訴しました。根本被告が勤務していた福島県の「斎藤運輸」によりますと、根本被告は業務の前後に行うアルコールチェックで基準値を超えたことはなかったということですが、これまで業務中に複数回にわたり物損事故を起こしていたということです。一方、事故当日にアルコールの有無や体調についての報告があったかどうかは「捜査事項のため答えられない」としています。警察はあさって１日に事故現場の見分のため、滑川インターチェンジから魚津インターチェンジの下り線を、午前１０時から午後１時まで通行止めにするとしました。