今月の注目雑誌から、魅力的な付録「ハンドル付きステンレスボトル」を詳しくご紹介します。付録とは思えないクオリティの高さに注目が集まる今回のアイテム。完売前にぜひチェックしておきたい、その詳細を分かりやすくお届けします。（サムネイル画像出典：Amazon）

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数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（宝島社）の「ハンドル付きステンレスボトル」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。

『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』の「ハンドル付きステンレスボトル」が見逃せない！


宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。

DEAN & DELUCAロゴ入りのマットボディが高見え！真空二重構造で保温・保冷も優秀


今回の付録は、DEAN & DELUCAのロゴをあしらったスタイリッシュなステンレスマグボトル。マットなボディに映えるロゴデザインで、付録とは思えない高見え・洒落見えが魅力です。真空二重構造で保温・保冷に優れており、耐冷−5℃・耐熱100℃に対応。容量400mL（満水時）、高さ19.8×直径7.4cmと手になじむサイズ感で、氷や飲み物を入れやすい広口タイプなのもうれしいポイントです。

ハンドル付きで持ち運びらくらく！通勤からアウトドアまで幅広く活躍


持ち運びに便利なハンドルが付いており、カバンに入れても取り出しやすいのが特徴。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンにも重宝します。コンパクトながら容量400mLと使い勝手がよく、毎日のお供にしたい一本です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
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(文:All About ニュース編集部)