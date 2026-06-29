【付録】DEAN & DELUCAのロゴ入り「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてくる！ 『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』が6月26日発売
数ある雑誌の中から、今月チェックしておきたい付録の魅力を詳しくご紹介します。今回ピックアップするのは、『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（宝島社）の「ハンドル付きステンレスボトル」です。この一冊でしか手に入らない限定アイテムということもあり、その仕上がりが気になっている方も多いはず。そこで、気になる仕様や魅力を紹介します。
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。
今回の付録は、DEAN & DELUCAのロゴをあしらったスタイリッシュなステンレスマグボトル。マットなボディに映えるロゴデザインで、付録とは思えない高見え・洒落見えが魅力です。真空二重構造で保温・保冷に優れており、耐冷−5℃・耐熱100℃に対応。容量400mL（満水時）、高さ19.8×直径7.4cmと手になじむサイズ感で、氷や飲み物を入れやすい広口タイプなのもうれしいポイントです。
持ち運びに便利なハンドルが付いており、カバンに入れても取り出しやすいのが特徴。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンにも重宝します。コンパクトながら容量400mLと使い勝手がよく、毎日のお供にしたい一本です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)
『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』の「ハンドル付きステンレスボトル」が見逃せない！
宝島社から6月26日に発売される『GLOW 2026年8月・9月合併号増刊』（税込1980円）。付録として、「ハンドル付きステンレスボトル」が付いてきます。
DEAN & DELUCAロゴ入りのマットボディが高見え！真空二重構造で保温・保冷も優秀
今回の付録は、DEAN & DELUCAのロゴをあしらったスタイリッシュなステンレスマグボトル。マットなボディに映えるロゴデザインで、付録とは思えない高見え・洒落見えが魅力です。真空二重構造で保温・保冷に優れており、耐冷−5℃・耐熱100℃に対応。容量400mL（満水時）、高さ19.8×直径7.4cmと手になじむサイズ感で、氷や飲み物を入れやすい広口タイプなのもうれしいポイントです。
ハンドル付きで持ち運びらくらく！通勤からアウトドアまで幅広く活躍
持ち運びに便利なハンドルが付いており、カバンに入れても取り出しやすいのが特徴。通勤やちょっとしたお出かけはもちろん、アウトドアシーンにも重宝します。コンパクトながら容量400mLと使い勝手がよく、毎日のお供にしたい一本です。※掲載されている情報は記事公開時のものです。あらかじめご了承ください。
また、記事中の商品を購入すると、売上の一部がオールアバウトに還元されることがあります
(文:All About ニュース編集部)