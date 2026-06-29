「めちゃくちゃ美人」「羨ましすぎ」W杯日本代表戦の観客席にいた国民的アイドル元メンバーに反響
国民的アイドルグループ『モーニング娘。』の元メンバーで女優の久住小春さんが28日に自身のインスタグラム(@koharu_kusumi.official)を更新し、2026 FIFAワールドカップ(W杯)北中米大会の現地観戦を報告した。
久住さんは「いつかは生で観てみたいと思ってたワールドカップ 次は四年後だし、行きたいと思った時に行くべきと思い、日本対スウェーデンを観にダラスに弾丸で行ってきました」と伝え、日本代表の2ndユニフォームを着てスタンドで撮った写真などを複数掲載。
さらに「現地での生の空気、緊張感、臨場感、生でしか感じれなくてとても貴重な良い経験になりました」と振り返った久住さんは「せっかくだから日本戦以外にも、生のメッシの試合もみました」と、アルゼンチン代表の試合も観戦したことを明かした。
コメント欄には「羨ましすぎる」「いいなぁ」「素敵」「可愛いい」「めちゃくちゃ美人な人が居るな〜て、思ってたところでした!」「現地観戦、お疲れ様でした!」といった声が届いている。
33歳の久住さんは中学1年生だった2005年にモーニング娘。のオーディションに合格。グループ在籍中に声優デビューやソロデビューも果たし、2009年に卒業した。現在はオスカープロモーションに所属し、女優やモデルとして活躍している。
久住さんは「いつかは生で観てみたいと思ってたワールドカップ 次は四年後だし、行きたいと思った時に行くべきと思い、日本対スウェーデンを観にダラスに弾丸で行ってきました」と伝え、日本代表の2ndユニフォームを着てスタンドで撮った写真などを複数掲載。
コメント欄には「羨ましすぎる」「いいなぁ」「素敵」「可愛いい」「めちゃくちゃ美人な人が居るな〜て、思ってたところでした!」「現地観戦、お疲れ様でした!」といった声が届いている。
33歳の久住さんは中学1年生だった2005年にモーニング娘。のオーディションに合格。グループ在籍中に声優デビューやソロデビューも果たし、2009年に卒業した。現在はオスカープロモーションに所属し、女優やモデルとして活躍している。
この投稿をInstagramで見る