SKY-HI主宰のマネジメント／レーベル・BMSGが主催する大規模フェス＜BMSG FES’26＞のキービジュアルおよび出演アーティストが発表された。

＜BMSG FES＞は“日本のエンターテインメントの更新”を掲げ、BMSG所属アーティストが一堂に会するイベントとして2022年にスタート。5年連続5回目の開催となる＜BMSG FES’26＞は、2026年10月10日(土)、11日(日)、12日(月・祝)の3日間、昨年に続き、東京・お台場にて開催。昨年の2日間開催から規模を拡大し、初の3日間開催となる。

今回公開されたキービジュアルのコンセプトは、「THE FUTURE IS YOURS」。誰かに用意された未来を待つのではなく、自分たちの手で選び、掴み、作り出していく。BMSGが設立以来育んできた価値観と、この6年間で出会い、育ち、共鳴してきたアーティストたちの存在を、未来へ向かうひとつの集合体として表現している。

ビジュアルに立つのは、BMSGの現在を形づくるアーティストたち。近未来的なスタイリングと、クロスフィルターによってきらめく光の演出は、一人ひとりが持つ原石の輝き、そしてその輝きが互いに照らし合うことで生まれる未来の光を象徴している。

＜BMSG FES’26＞出演アーティストには、SKY-HI、Novel Core、BE:FIRST、MAZZEL、STARGLOW、Aile The Shota、REIKO、HANA、ふみのに加え、今年2月にBMSGとパートナーシップを締結したAyumu Imazu、BMSG自社レーベル“Bullmoose Records”に所属するBANVOX、SALUが名を連ねる。

7月1日(水)18時よりチケット先行受付がスタート。一般指定席に加え、前方エリア保証や専用入場レーン、オリジナルグッズなどの特典が付くSS指定席・S指定席もアップグレード方式で用意される。チケットの券種や料金、券売スケジュールなどの詳細は、＜BMSG FES’26＞オフィシャルサイトをご確認いただきたい。

さらに、今年も託児サービスを実施。＜BMSG FES’26＞のチケット先行受付開始と同時に託児サービスの受付もスタートする。お子さま連れの来場者がMBMSG FES＞を楽しむ間、託児スペースではカラオケなど音楽に触れられるコンテンツを通じて、子どもたちにもフェスならではの音楽体験を届ける。

「THE FUTURE IS YOURS」を掲げる＜BMSG FES’26＞は、次の時代を、次のカルチャーを、次の景色を切り拓く3日間となりそうだ。

＜BMSG FES’26＞

2026年10月10日(土) 開場13:00 開演15:00

2026年10月11日(日) 開場13:00 開演15:00

2026年10月12日(月・祝) 開場13:00 開演15:00

※開場/開演時間は変更となる場合がございます。

※終演時間は20:00頃を予定しておりますが、変更になる可能性がございます。あらかじめご了承ください。 会場：

お台場BMSG FES特設会場

〒135-0064 東京都江東区青海１丁目１ 出演：

SKY-HI / Novel Core / BE:FIRST / MAZZEL / STARGLOW / Aile The Shota / REIKO / HANA / ふみの / Ayumu Imazu / BANVOX / SALU ▼チケット情報

チケット席種 / 料金：

・SS指定席【特典付きプレミアム席】：￥30,000 (税込) ※アップグレード方式

・S指定席【特典付きプレミアム席】：￥25,000 (税込) ※アップグレード方式

・一般指定席：￥20,000 (税込) チケット先行受付(抽選)：

【B-Town〈Architect〉会員先行】

・受付期間：2026/7/1(水)18:00〜7/8(水)23:59

・当落発表：2026/7/15(水)17:00〜 【B-Town〈Resident〉会員先行 / “B with U”各出演アーティストOfficial Fan Club会員先行】

・受付期間：2026/7/15(水)18:00〜7/20(月)23:59

・当落発表：2026/8/1(土)17:00〜 【託児サービス概要】

託児料金：ご利用日1日あたり8,000円（税込） / お子さまお一人につき

託児時間：各公演日13:00〜21:30

受付期間：2026年7月1日(水)18:00〜7月8日(水)23:59

当落発表：2026年7月15日(水)17:00頃 ※申込方法の詳細は後日ご案内いたします。

◆＜BMSG FES’26＞Official Website