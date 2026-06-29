楽天市場7部門で第1位！ ドリーム「ReSTReTCH 開脚チェア」

記事ポイント ドリーム「ReSTReTCH 開脚チェア」に新色ブラウンが登場グレー、ネイビー、ブラウンの3色展開で販売公式オンラインストア購入者限定でゴルフ・ヨガ動画特典を用意 ドリーム「ReSTReTCH 開脚チェア」に新色ブラウンが登場グレー、ネイビー、ブラウンの3色展開で販売公式オンラインストア購入者限定でゴルフ・ヨガ動画特典を用意

ドリームが展開するストレッチブランド「ReSTReTCH(リストレッチ)」が、「開脚チェア」の新色ブラウンを2026年6月24日に販売開始しました。

楽天市場の計7部門でデイリーランキング第1位を獲得した「開脚チェア」に、グレー、ネイビーに続くカラーが加わりました。

前後にやさしく揺れるだけで股関節まわりを動かせる、ストレッチチェアです。

ドリーム「ReSTReTCH 開脚チェア」

商品名：ReSTReTCH 開脚チェア価格：16,280円(税込)カラー：グレー、ネイビー、ブラウンサイズ：W39×D47×H39cm販売開始日：2026年6月24日

「ReSTReTCH 開脚チェア」は、座っている時間をそのまま整える時間に変えるストレッチチェアです。

「器具」ではなく「家具」として使えるため、部屋になじむチェアとして置けます。

新色ブラウンの仲間入りで、部屋に合わせて色を選べるラインアップになりました。

部屋になじむ新色ブラウン

新色ブラウンが加わり、グレー、ネイビー、ブラウンの3色展開になります。

リクエストの多かったブラウンが加わり、「ReSTReTCH 開脚チェア」は3色展開になりました。

グレー、ネイビーに続くブラウンは、部屋になじみやすいラインアップです。

前後にやさしく揺れて股関節まわりにアプローチ

使用時間：1日90秒検証結果：わずか90秒の使用で被験者5名全員の開脚最大角度が増加監修：中村雅俊先生、上原健志先生

前後にやさしく揺れる動きで、股関節まわりを無理なく動かします。

固まりがちな部分にアプローチする設計で、座り時間をストレッチ習慣に変えやすい仕様です。

世界一のストレッチ論文数を誇る中村雅俊先生と、解剖学国際ライセンスを保有する上原健志先生による共同監修です。

お尻まわりも座ったままストレッチ

「ReSTReTCH 開脚チェア」は、股関節まわりに加えて、お尻のストレッチにも使えます。

座った状態で前後に揺れるため、ストレッチのための時間を日常の座り時間に組み込みやすいチェアです。

ボディケアや健康グッズを探す層から支持を集めている点も特徴です。

楽天市場7部門で第1位を獲得

獲得部門：ダイエット・健康獲得部門：リラックス・マッサージ用品獲得部門：ストレッチグッズ獲得部門：ヨガ・ピラティス獲得部門：ボディケア獲得部門：健康グッズ獲得部門：シェイプアップグッズ

楽天市場の7カテゴリで、デイリーランキング第1位を獲得しています。

ストレッチ・ヨガ層だけでなく、ボディケアや健康グッズを探す幅広い層から支持を集めています。

公式オンラインストア購入者限定の2大動画特典

対象：プロイデア公式オンラインストア購入者限定ゴルフ愛好者向け特典：プロゴルファー・奥山ゆうしさんによるコンディショニング動画2種ゴルフ動画特典URL：商品発送後にメールで案内女性向け特典：ヨガインストラクター・Kumiさんによるストレッチケア動画4種ヨガ動画特典URL：8月中旬以降メールで案内予定

プロイデア公式オンラインストアからの購入者限定で、2つの動画特典を用意しています。

ゴルフ愛好者向けに、ラウンド前後のコンディショニング動画も含まれます。

女性向けには、体調や周期に寄り添うストレッチケア動画を用意しています。

家具として部屋に置きやすい見た目と、座ったまま前後に揺れる使い方が組み合わさり、日常の座り時間に股関節まわりのケアを取り入れやすいチェアです。

お尻まわりのストレッチにも使えるため、ストレッチ専用の時間を取りにくい日でも生活動線に組み込みやすいアイテムです。

ブラウンを含む3色展開により、健康グッズらしさを抑えて、部屋の雰囲気に合わせた選び方がしやすいラインアップです。

ドリーム「ReSTReTCH 開脚チェア」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「ReSTReTCH 開脚チェア」の新色は何色ですか？

A. 新色はブラウンです。

グレー、ネイビーに続いてブラウンが加わり、「ReSTReTCH 開脚チェア」は3色展開になりました。

Q. 「ReSTReTCH 開脚チェア」の価格はいくらですか？

A. 価格は16,280円(税込)です。

商品基本情報では、サイズはW39×D47×H39cm、カラーはグレー、ネイビー、ブラウンと案内されています。

Q. 公式オンラインストア購入者限定の特典はありますか？

A. プロイデア公式オンラインストア購入者限定で、ゴルフ愛好者向けのコンディショニング動画2種と、女性向けのストレッチケア動画4種が用意されています。

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