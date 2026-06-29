【6月29日の契約情報】B1主力の残留決定…若手の期限付移籍や現役引退表明も
6月29日、Bリーグ各クラブから2026－27シーズンへ向けた選手契約やチームスタッフ契約に関する情報が発表された。
秋田ノーザンハピネッツは、田口成浩との契約継続を発表した。地元・秋田県仙北市出身の36歳は、2028－29シーズンまでの4年契約2年目へ。Bプレミア初年度は右膝の大ケガからの復帰を目指すシーズンとなる。
仙台89ERSは、ネイサン・ブースとの契約合意を発表。2025－26シーズンにフィールドゴール成功率52.0パーセント、3ポイント成功率47.3パーセント、フリースロー成功率94.3パーセントと高確率を記録したビッグマンは、仙台在籍5シーズン目も主力として活躍が期待される。
また、青森ワッツはライジングゼファー福岡から會田圭佑を獲得した。Bリーグ初年度から3シーズン在籍し、2022－23シーズンにもプレーした古巣への2度目の復帰となる。サンロッカーズ渋谷で2シーズンを過ごした大森康瑛は、山形ワイヴァンズへ期限付移籍することになった。
6月29日に発表されたBリーグ契約情報は以下のとおり。
◆■6月29日の契約情報
＜選手＞
田口成浩（秋田／契約継続）
ネイサン・ブース（仙台／契約継続）
アンソニー・クレモンズ（越谷／契約継続）
會田圭佑（青森／福岡から移籍）
大森康瑛（山形／SR渋谷から期限付移籍）
髙橋浩平（岐阜／八王子から移籍）
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藤原瞭我（東京Z／契約満了）
土居光（東京Z／契約満了）
ジュウイーサン龍英（東京Z／契約満了）
向後アディソンジェスモンド（東京Z／契約満了）
下田平翔（東京Z／契約満了）
武本祐ルイス（東京Z／現役引退）
大友隆太郎（東京U／退団）
＜コーチ＞
八幡幸助（北海道TAC／契約継続）
椎名雄大（北海道AC／契約継続）
半杭隆治（静岡AC／千葉Jから移籍）
鈴木裕紀（熊本AC／岩手から移籍）
池田雄一（新潟AC／新規契約）
【動画】ネイサン・ブースのプレーハイライト映像