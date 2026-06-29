東海大静岡翔洋高（静岡市清水区）は２９日、男子サッカー部のＤＦ岩下雄飛（ゆうと、３年）のＪ２ジュビロ磐田内定会見を同校・建学記念ホールで行った。

岩下は大阪府出身で、１７９センチ、７２キロ。正確なロングフィードと空中戦での強さを武器にする。チームでは１年夏からレギュラーで、現在は主将。また、１年時からＵ―１６県高校選抜に選ばれ、昨秋の国民スポーツ大会では最終ラインを率いて準優勝に貢献。今年５月にはＵ―１７日本代表にも選出された。

磐田の金園英学スカウトは「１年生のときに初めて見たけれど、立ち姿がきれいでボール扱いもスムーズ。練習参加したときも、物おじしないメンタリティーがよかった」と褒めた。岩下は「オファーをもらったときはビックリしました。目の前のチャンスをつかもうと思った」と、プロ入りを決めた心境を話した。

まだ秋葉忠宏新監督に会っていないが、イメージは「熱い人」という。「早くチームになじんで、スタメンで出られるよう頑張りたい。若い選手が多いけれど、負けないように戦っていきたい。監督よりも熱くやっていきたい」と力強く今後を見据えた。

この日の会見には中等部と高校のサッカー部員約３００人が集まり、壇上の岩下の姿を客席から見守った。太田恒治監督は「これから多くの仲間や後輩が背中を追いかける。お手本になれるように、サッカー選手としても人としても成長していってほしい」とエールを送った。